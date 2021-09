Ελπιδοφόρος – Ερντογάν: Στο “τουρκικό σπίτι” ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, σάλος και ακυρώσεις συναντήσεων

Έντoνους κραδασμούς και κρίση στους κόλπους της Αρχιεπισκοπής Αμερικής προκαλεί η ακύρωση των καθιερωμένων συναντήσεων με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Αφορμή για την απόφαση τους να ακυρώσουν τα ραντεβού τους με τον κ. Ελπιδοφόρο ήταν η παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αμερικής στα εγκαίνια του “Τουρκικού Κέντρου” στη Νέα Υόρκη, τα οποία έγιναν από τον πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν κα στα οποία παρέστη και ο ηγέτης των τουρκοκυπρίων Ερσιν Τατάρ.

Ο κ. Αναστασιάδης, επρόκειτο να συναντηθεί σήμερα στην έδρα της Αρχιεπισκοπής Αμερικής με τον κ.Ελπιδοφόρο αλλά επικαλέστηκε το “βεβαρημένο του πρόγραμμα” για να αποφύγει το ραντεβού, καθώς η Λευκωσία εμφανίζεται σφόδρα ενοχλημένη απο την παρουσία του κ. Ελπιδοφόρου στην εκδήλωση στην οποία μάλιστα είχε και κοινή φωτογράφηση με τον Tουρκοκύπριο ηγέτη, Ερσίν Τατάρ.

Η απάντηση

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, την απόφαση του Κύπριου Προέδρου ακολούθησε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης – που αναμένεται να αφιχθεί σημερα το απόγευμα στην Νέα Υόρκη για να μετέχει στις εργασίες της 76ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ – ο οποίος ακύρωσε με τη σειρά και εκείνος την συνάντηση του με τον κ. Ελπιδοφόρο που επρόκειτο να γίνει την ερχόμενη Παρασκευή. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Αθήνα δεν διέψευσε, αλλά ούτε και επιβεβαίωσε την ακύρωση του ραντεβού, καθώς στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού παρέπεμψε σε ανακοινώσεις που θα γίνουν σήμερα και αφορούν το επίσημο πρόγραμμα των συναντήσεών του στη Νέα Υόρκη.

I congratulated Pres. Erdogan on the opening of the Turkevi Center, together with UN SG Guterres. As always I insist on the importance of the Ecumenical Patriarchate, the re-opening of the Halki Theological School, and supporting the rights of religious minorities of Turkey. — Elpidophoros (@Elpidophoros) September 20, 2021

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο κ. Ελπιδοφόρος είχε ενημερωθεί σχετικά από το Υπουργείο Εξωτερικών για τους κινδύνους που εγκυμονούσε η παρουσία του εκεί και του είχαν εισηγηθεί να αποφύγει να παραστεί στα εγκαίνια. Η εμφάνιση του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου στα εγκαίνια του “Τουρκικού Κέντρου” στη Νέα Yόρκη, προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις στην ομογένεια και στην Κύπρο, που δυσφόρησαν, καθώς στην ίδια εκδήλωση παρέστη και ο ηγέτης του ψευδοκράτους, Ερσίν Τατάρ.

Ανάμεσα σε εκείνους που αντέδρασαν στην παρουσία του κ. Ελπιδοφόρου είναι και η Αρμενική Οργάνωση ANCA.

Σημείωσε σχετικά:

Με το κατεστημένο της Ουάσιγκτον να του έχει γυρίσει πλάτη (τα γεράκια, τα περιστέρια και όλοι ενδιάμεσα) – και ενώ αναζητά απεγνωσμένα συμμάχους – ο Ερντογάν στρατολογεί διπλωμάτες από το Αζερμπαϊτζάν, εκπροσώπους της παράνομης τουρκικής κατοχικής δύναμης στην Κύπρο και την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία γι’ αυτή τη σκηνοθετημένη φωτογραφία στη Νέα Υόρκη.

Shunned by the DC establishment (hawks, doves, and everyone in between) – desperately seeking allies – Erdogan recruits Azerbaijani diplomats, representatives of the illegal Turkish occupation force in Cyprus, and the Greek Orthodox Church for this staged photo op in NYC. pic.twitter.com/yX5CiYLvZD — ANCA (@ANCA_DC) September 20, 2021

Το Τουρκικό Σπίτι

Ο εν λόγω 36 ορόφων και ύψους 171 μέτρων ουρανοξύστης βρίσκεται απέναντι από το κεντρικό κτίριο του ΟΗΕ. Στο κτίριο στεγάζονται το προξενείο της Τουρκίας στη Νέα Υόρκη και η μόνιμη αντιπροσωπία της στα Ηνωμένα Έθνη. Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύουν τουρκοκυπριακά ΜΜΕ, ένας όροφος του κτηρίου έχει παραχωρηθεί στο ψευδοκράτος, καθώς ως παράνομη οντότητα δεν μπορεί να έχει αυτόνομη παρουσία στο εξωτερικό. Δεν είναι γνωστό τι θα στεγαστεί στον όροφο που έχει παραχωρηθεί στο ψευδοκράτος, το οποίο έχει “μόνιμη αντιπροσωπεία”, μη αναγνωρισμένη από κανέναν πλην της Τουρκίας. Κατά την ομιλία του ο Τούρκος πρόεδρος χαρακτήρισε το κτήριο “αριστούργημα” και σημείωσε πως αποτελεί ορόσημο επ’ αφορμής της συμπλήρωσης 100 ετών από την ίδρυση της Τουρκικής Δημοκρατίας.