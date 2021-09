Μετανάστες ΗΠΑ: Έφιπποι συνοριοφύλακες τους κυνηγούν με λάσο

Προβληματισμό και αντιδράσεις προκαλούν οι εικόνες έφιππων συνοριοφυλάκων να οδηγούν σαν κοπάδια μετανάστες από την Αϊτή πίσω στο ποτάμι, στα σύνορα των ΗΠΑ με το Μεξικό. Οι εικόνες που έκαναν τον γύρο του διαδικτύου, δείχνουν τους έφιππους να χρησιμοποιούν το καμιτσίκι τους στους μετανάστες και να τους επαναπροωθούν με αυτόν τον τρόπο προς το Ρίο Γκράντε στο Τέξας. Ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ, Αλεχάνδρο Μαγιόρκας, δήλωσε πως το περιστατικό θα ερευνηθεί, έπειτα από αναφορές για κακοποίηση. Όπως είπε, οι αξιωματικοί προσπαθούσαν να διαχειριστούν μεγάλο πλήθος μεταναστών που διέσχιζαν το ποτάμι.

«Είναι φρικτό να το βλέπεις», παραδέχθηκε η Τζεν Ψάκι, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. «Δεν γνωρίζω την κατάσταση, αλλά δεν μπορώ να σκεφτώ σε ποιο πλαίσιο αυτή θα ήταν μια αποδεκτή συμπεριφορά», πρόσθεσε. Περίπου 13.000 μετανάστες, στην πλειονότητά τους Αϊτινοί, συγκεντρώθηκαν στο σημείο, δημιουργώντας έναν άτυπο καταυλισμό κάτω από τη γέφυρα που συνδέει το Ντελ Ρίο με το Τσιουδάδ Ακούνια του Μεξικού, στα αμερικανομεξικανικά σύνορα.

Με την πίεση να αυξάνεται στην κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν, οι ΗΠΑ θα επιταχύνουν τις πτήσεις επαναπατρισμού σχεδόν 15.000 μεταναστών, που κατασκήνωσαν κάτω από γέφυρα. Δεχόμενη καταιγιστικά φραστικά πυρά των Ρεπουμπλικανών και εκκλήσεις Δημοκρατικών να αναληφθεί δράση, η κυβέρνηση Μπάιντεν ανακοίνωσε το Σάββατο, 18 Σεπτεμβρίου, πως θα επιταχύνει τις απελάσεις με αεροπορικές πτήσεις των σχεδόν 15.000 ατόμων, στη μεγάλη πλειονότητά τους Αϊτινών, που έχουν κατασκηνώσει τις τελευταίες ημέρες κάτω από γέφυρα στο Τέξας.

Οι μετανάστες πήγαν από το Μεξικό στην πόλη Ντελ Ρίο του Τέξας, περνώντας τον ποταμό Ρίο Γκράντε. Ηταν λιγότεροι από 2.000 στην αρχή της εβδομάδας, όμως χθες είχαν φθάσει τους 14.800, σύμφωνα με τον Μπρούνο Λοσάνο, δήμαρχο της αμερικανικής συνοριακής πόλης.

Bαθιά ανησυχία εκφράζει ο ΟΗΕ για τις μαζικές απελάσεις Αϊτινών μεταναστών από τις Ηνωμένες Πολιτείες και προειδοποίησε για τον κίνδυνο που, εξαιτίας των απελάσεων, μπορεί να διατρέχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να δικαιούνται άσυλο. Η Ύπατη Αρμοστεία για τα δικαιώματα του Ανθρώπου και η Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες ένωσαν τις φωνές τους για να θυμίσουν ότι κάθε αιτών άσυλο έχει το δικαίωμα να εξεταστεί το αίτημά του.

«Ανησυχούμε βαθιά για το γεγονός ότι δεν υπήρξε καμιά εξέταση ατομικού αιτήματος στην περίπτωση» των Αϊτινών, δήλωσε η εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Μάρτα Χουρτάδο, στη διάρκεια τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων από τον ΟΗΕ στη Γενεύη, σημειώνοντας ότι «ίσως ορισμένα από τα πρόσωπα αυτά να μην έτυχαν της προστασίας την οποία είχαν ανάγκη». Η Σάμπια Μαντού, εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας για τους Πρόσφυγες, υπογράμμισε από την πλευρά της στην ίδια ενημέρωση των δημοσιογράφων πως το αίτημα για άσυλο «είναι ένα θεμελιώδες δικαίωμα».

I don’t want to hear nuanced arguments about border patrol (eg economic upward mobility etc). This is just wrong. It is wrong to treat people this way. Inhumane https://t.co/hI80lSgfGd

— Milton Javier Bravo, PhD (@MiltonJBravo) September 20, 2021