Ρωσία επίθεση σε Πανεπιστήμιο: Εικόνες σοκ, υπάρχουν νεκροί

Οκτώ άτομα έχασαν τη ζωή τους και έξι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια επίθεσης ενόπλου σε πανεπιστήμιο στην πόλη Περμ της Σιβηρίας, στη Ρωσία, ανακοίνωσαν οι τοπικές υπηρεσίες ασφαλείας. Ο ένοπλος, ο οποίος κατά τις ρωσικές αρχές έχει ταυτοποιηθεί ως φοιτητής στο πανεπιστήμιο, σκοτώθηκε από τις αρχές καθώς προέβαλε αντίσταση κατά την προσπάθεια σύλληψής του, όπως δήλωσε στο πρακτορείο Reuters το γραφείο Τύπου του πανεπιστημίου.

Το πρακτορείο TASS μετέδωσε νωρίτερα ότι κάποιοι φοιτητές και καθηγητές έχουν κλειδωθεί μέσα στις τάξεις. «Τη Δευτέρα, άτομο αγνώστου ταυτότητας μπήκε στο κτίριο του πανεπιστημίου και άνοιξε πυρ. Μερικοί φοιτητές κλείστηκαν στα αμφιθέατρα των πανεπιστημίων για να κρυφτούν από τον δράστη. Μερικοί φοιτητές πήδηξαν από τα παράθυρα. Δυνάμεις επιβολής του νόμου κατευθύνονται στον χώρο», σημείωσε πηγή. Πρόσθεσε ότι υπάρχουν τραυματίες. Η Υπηρεσία Τύπου του πανεπιστημίου ανέφερε ότι τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Οπτικό υλικό δείχνει ανθρώπους να πηδούν από τα παράθυρα του πρώτου ορόφου για να γλιτώσουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά Μέσα Ενημέρωσης, ο δράστης ήταν «μοναχικός λύκος» και άφησε σημείωμα στα social media πριν από την επίθεση.

