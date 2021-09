Εξαφάνιση Πετίτο – εξελίξεις: Έφοδος του FBI στο πατρικό του αρραβωνιαστικού της

Δυνάμεις του FBI έκαναν έρευνες στο σπίτι των γονιών του αρραβωνιαστικού της Γκάμπι Πετίτο, Μπράιαν Λόντρι, στη Φλόριντα, την ώρα που η οικογένειά της αναμένει την επίσημη ταυτοποίηση της σορού που βρέθηκε στο εθνικό πάρκο του Ουαϊόμινγκ -σε περιοχή, δηλαδή, κοντά στο σημείο όπου το ζευγάρι είχε θεαθεί τελευταία φορά μαζί, κατά τη διάρκεια ενός road trip ανά τις ΗΠΑ. Το γραφείο του FBI στην Τάμπα έγραψε στο Twitter ότι εκτελεί ένα «ένταλμα έρευνας που εξέδωσε δικαστήριο», σχετικό με την έρευνα για την Πετίτο.

Η αστυνομία στο Νορθ Πορτ, στη Φλόριντα, δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι η έρευνα για τον Μπράιαν Λόντρι μετατοπίστηκε από το Καταφύγιο του Κάρλτον, μια τεράστια φυσική έκταση κοντά στο Νορθ Πορτ, στις δυτικές ακτές της Φλόριντα, την οποία «χτένιζαν» τις τελευταίες ημέρες οι δυνάμεις επιβολής του νόμου. Η οικογένεια του Λόντρι είπε πως πίστευε ότι εκείνος είχε πάει στην περιοχή την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με την αστυνομία. «Πιστεύουμε αυτή τη στιγμή ότι έχουμε εξαντλήσει όλα τα σημεία πρόσβασης κατά την έρευνα της περιοχής» ανέφερε σήμερα το αστυνομικό τμήμα. «Οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου συνεχίζουν να αναζητούν τον Μπράιαν Λόντρι».

Η αστυνομία και το FBI γνωστοποίησαν χθες πως βρήκαν μία σορό «που ταιριάζει» στα χαρακτηριστικά της 22χρονης Πετίτο, η εξαφάνιση της οποίας έχει συγκλονίσει τις ΗΠΑ. Ο χώρος όπου βρέθηκε η σορός δεν απέχει πολύ από το σημείο, όπου ένα ζευγάρι μπλόγκερ κατέγραψε το βανάκι του ζευγαριού, το οποίο έδειχνε εγκαταλελειμμένο, σε έναν δρόμο κοντά στο Σπρεντ Κρικ, το βράδυ της 27ης Αυγούστου, δύο ημέρες αφότου η Πετίτο επικοινώνησε για τελευταία φορά με την οικογένειά της.

Την ίδια ώρα, στα social media έχει ουσιαστικά ξεκινήσει μια «εκστρατεία» εντοπισμού του Μπράιαν Λόντρι, καθώς θεωρείται υπαίτιος για την εξαφάνιση -και, ενδεχομένως, τη δολοφονία- της Γκάμπι Πετίτο. Πολλοί χρήστες πιστεύουν ότι η τρομακτική αλήθεια θα αποκαλυφθεί, όταν ο Λόντρι πέσει στα χέρια των Αρχών. Σύμφωνα με το Fox News, ένας άντρας τηλεφώνησε στο «911» και ενημέρωσε τις Αρχές ότι είχε δει τον Λόντρι να χαστουκίζει την Πετίτο, λίγες εβδομάδες πριν από την εξαφάνιση της 22χρονης κοπέλας.

LOOK AT THIS MAN’S FACE. STUDY HIM. HIS NAME IS BRIAN LAUNDRIE. LOOK OUT FOR HIM AND CALL SOMEONE WHEN YOU SEE HIM. DO NOT LET HIM TAKE HIS OWN LIFE BEFORE HE TELLS US THE INFORMATION HE’S HIDING. #GABBYPETITO #GABBYPETITIO pic.twitter.com/Jh8NFv9QRK

— carley (@carleyjade13) September 18, 2021