Γιάννης Αντετοκούνμπο – βιβλίο: Όταν τσακώθηκε με τον Άλεξ

Αποκαλύψεων συνέχεια, με τη Μίριν Φέιντερ, συγγραφέα του βιβλίου του Γιάννη Αντετοκούνμπο «Γιάννης – Εκτόξευση στα Αστέρια», να αποκαλύπτει μια ακόμα παρασκηνιακή ιστορία για τον Greek Freak, αυτήν τη φορά με τον αδελφό του Άλεξ, ύστερα από εκείνη με τον συμπαίκτη του Θον Μέικερ. Πιο συγκεκριμένα, η Αμερικανίδα συγγραφέας αποκαλύπτει έναν τσακωμό που είχε ο Γιάννης με τον μικρό του αδελφό Άλεξ λόγω της έπαρσης που διέκρινε τον δεύτερο για ένα διάστημα.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, κάποιες συμπεριφορές του Άλεξ έκαναν έξαλλο τον Έλληνα πρωταθλητή του NBA, ο οποίος φρόντισε να τον βάλει στη θέση του όχι μία, αλλά δύο φορές.

Ο Άλεξ απείχε ακόμη έτη φωτός από το επίπεδο του NCAA, αλλά τα μυαλά του είχαν φουσκώσει λίγο, απτόητα από τη μετριότητα της παρθενικής σεζόν. Μερικές φορές αναλωνόταν σε φιγούρες και χαζομάρες μέσα στο γήπεδο. Έκανε κοπάνες από τη σχολική αίθουσα και φορούσε φανταχτερές αλυσίδες. Ώσπου ο Γιάννης τον έβαλε στη θέση του: «Ποιος νομίζεις ότι είσαι; Καταλαβαίνεις πόσα έχει τραβήξει αυτή η οικογένεια για να σε φέρει εδώ;»

Ήταν η πρώτη άγρια κατσάδα, αλλά όχι η τελευταία. Την επόμενη φορά, σε κάποια καλοκαιρινή προπόνηση, ο Γιάννης είχε στο πλευρό του και τα άλλα αδέλφια. Δεν τους άρεσαν καθόλου όσα έβλεπαν. «Το έχεις παρακάνει με το χαβαλέ. Πρέπει να σοβαρευτείς» του είπαν.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι το λαμπερό πρόσωπο του ΝΒΑ, ο πρωταγωνιστής των τελικών του 2021 και ίνδαλμα για εκατομμύρια παιδιά. Ωστόσο, χρειάστηκε να υπερπηδήσει αδιανόητα εμπόδια για να γίνει παγκόσμιο σύμβολο ελπίδας και ζωντανή ενσάρκωση του Αμερικανικού Ονείρου. Η δημοσιογράφος Μίριν Φέιντερ, μέσα από εκατοντάδες συνεντεύξεις που πήρε, φέρνει στο φως άγνωστες ιστορίες από τα παιδικά χρόνια του νεαρού που έλαβε το προσωνύμιο «Greek Freak»: από τις νύχτες που έζησε στριμωγμένος σε ένα κρύο δωμάτιο μαζί με τα αδέλφια του μέχρι τη βιοπάλη στους δρόμους της Αθήνας και τον ρατσισμό που αντιμετώπισε προσπαθώντας ως μικροπωλητής να ενισχύσει οικονομικά την οικογένειά του.

Μια βαθιά ανθρώπινη ιστορία, με πρωταγωνιστή έναν νέο με ισχνό κορμί, που ξεκίνησε αργά στην εφηβεία να παίζει μπάσκετ στις κατώτερες κατηγορίες του ελληνικού πρωταθλήματος. Ώσπου τον ανακάλυψαν από το ΝΒΑ. Έκτοτε, η μεταμόρφωσή του, σωματική και πνευματική, υπήρξε θεαματική.Όμως η προσαρμογή στο πιο δύσκολο πρωτάθλημα του κόσμου δεν ήρθε χωρίς δυσκολίες. Συνοδεύτηκε από βράδια μοναξιάς και απομόνωσης, αλλά και από το βάρος που επωμίστηκε ως προστάτης της οικογένειας και ως πρότυπο για τα αδέλφια του.

Hey, @MirinFader this right here was like a dart to the chest. Growing up undocumented leaves people feeling isolated and scared at all times. Who would have thought the future face of the NBA shares that experience. pic.twitter.com/1wrwt749I9

— Ras Guevara (@RasGuevara) September 9, 2021