Τζεφ Μπρίτζες κορονοϊός: Ο καρκίνος μπροστά του μοιάζει “παιχνιδάκι”

Ο Τζεφ Μπρίτζες παραδέχτηκε πως ύστερα από την εμπειρία του με τον κορωνοϊό, ο καρκίνος από τον οποίο πάσχει «μοιάζει με παιχνιδάκι». Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός διαγνώστηκε πέρυσι τον Οκτώβριο με λέμφωμα, ένα είδος δηλαδή, καρκίνου του αίματος. Στην πορεία, ο 71χρονος ηθοποιός δεν κατάφερε να γλιτώσει από την πανδημία του κορωνοϊού, από τον οποίο και νόσησε, όμως όπως αναφέρει, ίσως τελικά, να έγινε «για καλό». «Ο καρκίνος μου βρίσκεται σε ύφεση. Ο όγκος έχει συρρικνωθεί στο μέγεθος ενός βόλου», εξήγησε με μία δημοσίευσή του στα social media.

Όπως ανέφερε αργότερα, σε δημόσια δήλωσή του, μπορεί ο κορωνοϊός να ήταν μία πολύ δύσκολη εμπειρία για εκείνον και «τον διέλυσε», όμως πλέον αισθάνεται πολύ καλύτερα από ό,τι στην αρχή. «Ο κορωνοϊός με διέλυσε για τα καλά. Εμβολιάστηκα πλήρως όμως, και νιώθω πολύ καλύτερα. Ο λόγος που ο ιός κράτησε τόσο πολύ είναι γιατί το ανοσοποιητικό μου είναι ήδη πολύ αποδυναμωμένο από την χημειοθεραπεία. Η εμπειρία μου με τον Covid-19 έκανε τον καρκίνο μου να μοιάζει με παιχνιδάκι», δήλωσε.

Περιέγραψε μάλιστα, πως υπήρχαν στιγμές που ένιωθε αφόρητο πόνο κατά την διάρκεια της νύχτας, ενώ πίστευε πως ίσως πέθαινε χωρίς να το καταλάβει. «Πίστευα πως πλησίαζα στις πύλες του παραδείσου», είπε χαρακτηριστικά. «Αυτή η τριβή με τη θνητότητα μου έδωσε ένα δώρο. Κατάλαβα πως η ζωή είναι μικρή και όμορφη. Η αγάπη γύρω μας είναι διαθέσιμη κάθε στιγμή», κατέληξε.

