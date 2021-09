Twitter Communities: Έγινε το… μπαμ

Το Twitter παρουσίασε το νέο του χαρακτηριστικό για τους χρήστες που έχουν κοινά ενδιαφέροντα και θέλουν να έρθουν σε επαφή. Πρόκειται για τα Twitter Communities. Ουσιαστικά είναι ο βασικός ανταγωνιστής των ομάδων του Facebook. Οι χρήστες μπορούν να συμμετάσχουν μόνο με πρόσκληση σε Communities που περιλαμβάνουν τα #AstroTwitter, #DogTwitter, #SkincareTwitter και #SoleFood. Μόλις ενταχθούν, θα μπορούν να κάνουν tweet απευθείας σε άλλα μέλη και όχι μόνο στους ακόλουθους τους. Μόνο τα μέλη ενός Community έχουν τη δυνατότητα να κάνουν like ή να απαντούν σε tweet που έχουν δημιουργηθεί από άλλα μέλη.

Κάθε Community στο Twitter έχει τους δικούς της συντονιστές που ορίζουν τους κανόνες και προσκαλούν ή αφαιρούν άτομα.

Οι Communities λειτουργούν με προσκλήσεις προς το παρόν, αλλά εργαζόμαστε για τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι θα μπορούν να ανακαλύψουν και να ενταχθούν σε όσες θέλουν να είναι μέρος. Σημειώνεται ότι οι χρήστες iOS μπορούν να έχουν πρόσβαση στο νέο χαρακτηριστικό Communities σε iOS μέσω της καρτέλας στη γραμμή πλοήγησης. Οι χρήστες στον ιστό θα δουν μια καρτέλα Communities στην πλαϊνή γραμμή. Για Android, μπορούν να διαβάζουν μόνο tweets από Communities.

imagine an alternate timeline where everyone just gets you

say hi to Communities—the place to connect with people who Tweet like you. testing now on iOS and web, Android soon! pic.twitter.com/TJdKwUa4D2

— Twitter Communities (@HiCommunities) September 8, 2021