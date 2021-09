Η Άννα Χατζή του GNTM εντελώς γυμνή

Η Άννα Χατζή, είναι πρώην παίκτρια του Greece’s Next Top Model και ξεχώρισε μέσα από τη συμμετοχή της στο ριάλιτι μοντέλων του Star, τόσο για την εμφάνισή της όσο και για τον τσαμπουκά της. Με ύψος 1.80 και πόδι ψηλότερο από 1 μέτρο, γεμίζει τον χώρο με την παρουσία της. Μιλάει γρήγορα, αλλά μιλάει σταράτα και μόνο όταν έχει κάτι να πει. Όπως αποκαλύπτει, για να την προσεγγίσει κάποιος, πρέπει να κάνει κάτι διαφορετικό από τα τετριμμένα, ίσως και στο στυλ της δεκαετίας του ’90…

Η Άννα Χατζή υπήρξε εξάλλου, μία από τις περίφημες FF και είχε μέχρι τη στιγμή που έφυγε, πολλές κόντρες με συμπαίκτριές της, όπως η Μαρία. Όταν είχε δηλώσει συμμετοχή πάντως στο GNTM και είχε καταφέρει να μπει στο σπίτι με τα υπόλοιπα μοντέλα, ήταν λιγότερο από 20 ετών.

Οι πληροφορίες ανέφεραν ότι σπούδαζε κοινωνική και εκπαιδευτική πολιτική με στόχο να κάνει μεταπτυχιακό στην εγκληματολογία, με την οποία και θέλει να ασχοληθεί επαγγελματικά. Υπήρξε εθελόντρια επίσης, σε ένα Διεθνές Ινστιτούτο Κυβερνοασφάλειας, το οποίο στοχεύει στην έμπρακτη ενεργοποίηση των πολιτών σε θέματα νέων τεχνολογιών και διαδικτύου.

Άννα Χατζή: Απόλυτα σέξι

Παρά τους στόχους της όμως, οι άψογες αναλογίες της τη οδηγούσαν στο μόντελινγκ. Έκανε τέσσερα χρόνια πόλο και την καριέρα της ως μοντέλο άρχισε επαγγελματικά μόνο τα τελευταία χρόνια. Έχει όμως, ήδη λάβει μέρος σε αρκετά fashion σόου ενώ το μεγαλύτερό της όνειρο ήταν να γίνει μοντέλο της Victoria’s Secret. Και αυτό που δεν ξεχνά ποτέ είναι το motto της: «The best is yet to come», δηλαδή «τα καλύτερα έρχονται». Επιπλέον, είναι μια νεαρή κοπέλα ιδιαίτερα δραστήρια στα social media και κυρίως στο Instagram, ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης που επιλέγουν πάρα πολλοί για να επικοινωνούν με τους θαυμαστές τους καθώς και για να προβάλλουν τη δουλειά τους.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @anna.hadjii

Άννα Χατζή: Η συμμετοχή στο GNTM

Όσο για το πώς αποφάσισε να δηλώσει συμμετοχή στο Greece’s Next Top Model 2, η Άννα Χατζή στο queen είχε αναφέρει πως είχε πάει και στο πρώτο GNTM στα pre-casting, αλλά την είχαν απορρίψει. «Είδα λοιπόν, ότι γινόταν και το GNTM 2 και αποφάσισα να πάω πάλι. Στην αρχή είπα ας πάω για πλάκα, δεν είχα να χάσω κάτι και τελικά πέρασα στην επόμενη φάση».

«Σαν δοκιμασία με δυσκόλεψε η κάθετη πασαρέλα, γιατί έχω θέμα με το ύψος. Νομίζω ότι φάνηκε κιόλας. Ωστόσο, εφόσον είχα περάσει στο bootcamp και είχα φτάσει σε εκείνο το σημείο, είπα θα το κάνω. Κατάλαβα ότι όποια κοπέλα δεν το κάνει δεν θα περάσει στο σπίτι του GNTM, οπότε λέω ότι πρέπει να το κάνω, αλλιώς θα πάει χαμένος ο κόπος που έχω κάνει ως τώρα. Όσον αφορά το σπίτι και την έλλειψη επικοινωνίας με την οικογένειά μου, αυτό δεν με πείραζε τόσο πολύ. Ναι μεν όσο περνούσε ο καιρός μιλούσαμε πιο λίγο, αλλά δεν είχαμε και κάτι ουσιαστικό να πούμε. Δεν επιτρεπόταν να τους πούμε τι συμβαίνει, αλλά ούτε και εκείνοι επιτρεπόταν να μας πουν όσα συμβαίνουν έξω και ποιες είναι οι αντιδράσεις του κόσμου».

