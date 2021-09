Ραντουκάνου US Open: “Βασίλισσα” στα 18 της!

Το «παραμύθι» της Εμμα Ραντουκάνου στο US Open είχε… αίσιο τέλος! Η απίθανη Εμα Ραντουκάνου ολοκλήρωσε το μαγικό της ταξίδι στη Νέα Υόρκη με την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου επικρατώντας με 2-0 σετ στον τελικό της 19χρονης Λέιλα Φερνάντεζ και απόλυτα δικαιολογημένα μετά τον πόντο που της χάρισε τον πρώτο Major τίτλο στην καριέρα της έπεσε στο έδαφος μη μπορώντας να πιστέψει αυτό που είχε επιτύχει! Η Βρετανίδα δε συνάντησε ιδιαίτερες δυσκολίες στον τελικό των teenagers απέναντι στην Καναδή αντίπαλό της και με 6-4, 6-3 κατάφερε να πάρει τον τίτλο στο τελευταίο Grand Slam της σεζόν χωρίς, μάλιστα, να χάσει σετ! Έγινε, έτσι, η πρώτη τενίστρια που αν και ξεκίνησε την προσπάθειά της από τους προκριματικούς, πέτυχε αυτό που έμοιαζε με θαύμα, να κάνει δικό της το Major τρόπαιο.

Παράλληλα, από τα ξημερώματα της Κυριακής έγινε η πρώτη Βρετανίδα από το 1977 και την Βιρτζίνια Γουέιντ, που κατακτά έναν Grand Slam τίτλο. Το κατόρθωμά της, που σαφώς και δεν περίμενε ούτε η ίδια, θα την «εκτοξεύσει» στην παγκόσμια κατάταξη και συγκεκριμένα θα την ανεβάσει 127 θέσεις στην WTA από την Δευτέρα (13/09), όταν θ΄ ανακοινωθούν επίσημα τα αποτελέσματα. Από το νο 31 του προκριματικού ταμπλό στις 25 Αυγούστου, η Ραντουκάνου πέρασε όποια εμπόδια βρήκε μπροστά της. Δέκα νίκες και 20-0 κερδισμένα σετ (!) ήταν κάτι που αν το συζητούσε κάποιος πριν την έναρξη του τουρνουά θα τον περνούσαν σίγουρα για τρελό!

Κι όμως, η 18χρονη έκανε το θαύμα κι από το νο 150 της παγκόσμιας κατάταξης από αύριο (13/09) θα βρίσκεται στο νο 23! Πανάξια πήρε τον τίτλο, τη στιγμή που σε όλα τα ματς που κέρδισε στη Νέα Υόρκη, μεταξύ των άλλων και αυτό με την Μαρία Σάκκαρη στον ημιτελικό, δεν βρέθηκε τενίστρια για να τις αποσπάσει περισσότερα από τέσσερα games σε κάποιο σετ!