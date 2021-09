Γιάννης Αντετοκούνμπο – Γκάλης: Μια viral φωτογραφία!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνάντησε τον Νίκο Γκάλη και η αναμνηστική φωτογραφία τους χαρακτηρίζεται «ιστορική» για τον ελληνικό αθλητισμό. Το παρόν και το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ, ο πρωταθλητής του ΝΒΑ, Γιάννης Αντετοκούνμπο συνάντησε τον μύθο του ελληνικού μπάσκετ, τον 61χρονο Νίκο Γκάλη! Ο «γκανγκστερ», με ξυρισμένο κεφάλι, φωτογραφήθηκε με τον Greek Freak, ωστόσο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε μαζί του και… παρέα!

He’s the reason that a lot of people pick up a basketball in Greece 🙏🏽🇬🇷🏆..!! I saw the fire in his eyes.. What a night🔥 Nick the Greek x Greek Freak x Elevator x Theo pic.twitter.com/KxiPjyZfgY

