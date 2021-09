Επίσημο: Παρελθόν από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας ο Μάικ Τζέιμς

Το “θρίλερ” μεταξύ της ομάδας του Δημήτρη Ιτούδη και του Μάικ Τζέιμς έλαβε τέλος, καθώς βρέθηκε η χρυσή τομή και ανακοινώθηκε η αποχώρηση του Αμερικανού γκαρντ.

Όπως είχε γίνει γνωστό, οι δύο πλευρές είχαν εντείνει τις συζητήσεις τους, κάτι που επιβεβαιώθηκε, αφού το απόγευμα του Σαββάτου (11/9) οι Μοσχοβίτες εξέδωσαν επίσημη ανακοίνωση.

Ο 31χρονος άσος είχε υπογράψει στην ομάδα του στρατού το καλοκαίρι του 2019 και αποχώρησε στις αρχές του 2021 έπειτα από συνεχόμενα πειθαρχικά παραπτώματα, για να συνεχίσει την καριέρα του στους Μπρούκλιν Νετς.

CSKA parts ways with James

Our club has come to an agreement with guard @TheNatural_05 to terminate the current contract. pic.twitter.com/9DCRZlcZ0m

— CSKA Moscow (@cskabasket) September 11, 2021