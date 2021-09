Ασύγκριτος: Ο Κριστιάνο το κάρφωσε στην επιστροφή του

Λίγο πριν βγει το ημίχρονο, ο Κριστιάνο Ρονάλντο παίρνει το ριμπάουντ από ασταθή απόκρουση του τερματοφύλακα της Νιούκαστλ και με προβολή πετυχαίνει το πρώτο του γκολ με την φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έπειτα από 12 χρόνια!

Ο CR7 επέστρεψε στο Ολντ Τράφορντ φορώντας ξανά τα κόκκινα και γνώρισε την αποθέωση από τους φίλους της ομάδας, ενώ μία κάμερα είναι στραμμένη συνεχώς πάνω του.

Στο video που ακολουθεί μπορείτε να δείτε πλάνα από την άφιξη του Κριστιάνο Ρονάλντο στο γήπεδο.

Cristiano Ronaldo is in the building 🤩

(via @footballdaily)pic.twitter.com/XwpEbNyrpD

— ESPN FC (@ESPNFC) September 11, 2021