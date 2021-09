Σάκκαρη US Open: Μαγική Μαρία, διέλυσε το Νο 4 της παγκόσμιας κατάταξης

Καταιγιστική ήταν η Μαρία Σάκκαρη απέναντι στο Νο4 της παγκόσμιας κατάταξης, Καρολίνα Πλίσκοβα, την οποία και «ισοπέδωσε» με 2-0 σετ, «γράφοντας» ιστορία, αφού προκρίθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα της στους «4» του US Open! Στα ημιτελικά περιμένει την εκπληκτική 18χρονη Βρετανίδα, Εμα Ραντουκάνου, τα ξημερώματα της Παρασκευής, στις 04:00, για την πρόκριση στον μεγάλο τελικό. Έτσι, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια βρέθηκε για δεύτερη φορά στην τετράδα ενός major τουρνουά, μετά την πρόκριση στα ημιτελικά του φετινού Roland Garros και πλέον αναμένεται να ανέβει στο Νο14 της παγκόσμιας κατάταξης.

Maria Sakkari is into the #USOpen semifinals! pic.twitter.com/bcMMhwI72i — US Open Tennis (@usopen) September 9, 2021

Η Σάκκαρη ήταν αποτελεσματική από τη βασική γραμμή, «διάβασε» το παιχνίδι της Τσέχας, Νο4 στον κόσμο, και την πίεσε στο bachund. Έτσι, υπερασπίστηκε το σερβίς της και πήρε 22 διαδοχικούς πόντους στο τελευταίο γκέιμ του πρώτου σετ.

Στο δεύτερο σετ πίεσε, με την άμυνά της, την Πλίσκοβα και πανηγύρισε την πρόκριση στα ημιτελικά.

18-year-old qualifier Emma Raducanu and veteran fighter Maria Sakkari for a spot in the #USOpen final. We're ready. pic.twitter.com/3uyeXwZOIT — US Open Tennis (@usopen) September 9, 2021