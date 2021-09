Σάκκαρη US Open: Επική πρόκριση επί της Αντρεέσκου!

Η Μαρία Σάκκαρη αναμετρήθηκε με την Μπιάνκα Αντρεέσκου για τον γύρο των “16” του US Open, με την Ελληνίδα τενίστρια να επικρατεί με 2-1 σετ (6-7, 7-6,). Η Αντρέεσκου ολοκλήρωσε τον αγώνα με αρκετούς πόνους στον αριστερό μηρό της, καθώς ζήτησε ιατρικό time – out στο πέμπτο game του τρίτου σετ. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση έγραψε ιστορία, καθώς ολοκληρώθηκε μετά τις δύο το βράδυ (ώρα Νέας Υόρκης), κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί στο τουρνουά, σε αγώνα μονού γυναικών. Η Ελληνίδα τενίστρια προκρίθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα της στον προημιτελικό του US Open, όπου θα αντιμετωπίσει την Καρολίνα Πλίσκοβα, η οποία νωρίτερα εξασφάλισε την πρόκρισή της στην προημιτελική φάση της διοργάνωσης, νικώντας την Αναστασία Παβλιουτσένκοβα με 2-0 σετ (7-5, 6-4).

MARIA SAKKARI IS INTO THE QUARTERFINALS pic.twitter.com/wK8ITD3pPs — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2021

Η Αντρεέσκου μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι και αφού αρχικά πήρε το πρώτο game, έκανε και break στο πρώτο σερβίς της Σάκκαρη (2-0), παίρνοντας νωρίς το προβάδισμα για την κατάκτηση του πρώτου σετ. Οι δύο τενίστριες κράτησαν το σερβίς του μέχρι το έκτο game (4-2). Στο έβδομο game η Σάκκαρη ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της, σε σχέση με τα υπόλοιπα games, είχε απάντηση σε κάθε χτύπημα της Καναδής τενίστριας και έκανε το break μειώνοντας σε 4-3. Η Σάκκαρη δεν σταμάτησε εκεί, καθώς “κράτησε” το σερβίς της και στο όγδοο game ισοφαρίζοντας σε 4-4, με την Αντρεέσκου να σταματάει το σερί της Ελληνίδας τενίστριας στο ένατο game, κάνοντας το 5-4.

We are officially witnessing the latest women’s singles match in #USOpen history. ⏰ — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2021

Το tie break

Οι δύο τενίστριες διατήρησαν το σερβίς του χωρίς να σημειωθεί κάποιο break μέχρι το δωδέκατο σετ (6-6), κάνοντας μάλιστα χωρίς να κινδυνέψει κάποια να χάσει όταν σέρβιρε, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί το παιχνίδι σε tie break. Εκεί η Καναδέζα έχοντας και την τύχη με το μέρος της, νίκησε με 7-2 και κατέκτησε το πρώτο σετ.

Η Σάκκαρη ξεκίνησε δυνατά στο δεύτερο σετ, σε αντίθεση με το πρώτο, καθώς όχι μόνο πήρε το προβάδισμα στο σερβίς της, αλλά έκανε και το break στο πρώτο σερβίς της Αντρεέσκου. Η Καναδή τενίστρια αντέδρασε άμεσα και έκανε break στο break (2-1), ωστόσο δεν κατάφερε να διατηρήσει το σερβίς της στο επόμενο game, με τη Σάκκαρη να κάνει νέο break και να διευρύνει το προβάδισμά της (3-1).

Ωστόσο και το δεύτερο break της Σάκκαρη έπεσε στο κενό, καθώς η Αντρεέσκου πέτυχε και δεύτερο break, μειώνοντας σε 3-2. Η Αντρεέσκου στο έκτο game κράτησε το σερβίς της, φέρνοντας τα πάντα σε ισορροπία. Οι δύο τενίστριες διατήρησαν το σερβίς τους και στα επόμενα έξι games (6-6), με αποτέλεσμα να οδηγείται σε tie break και το δεύτερο σετ.

Εκεί η Σάκκαρη πήρε ένα προβάδισμα δύο ποντών (4-2), η Αντρεέσκου ισοφάρισε σε 6-6, ωστόσο η Μαρία πέτυχε δύο πόντους που της χάρισαν το σετ της ισοφάρισης. Στο τρίτο σετ η Αντρεέσκου η οποία σέρβιρε πρώτη μπήκε πιο δυνατά. Κράτησε το σερβίς της και έκανε το break στο πρώτο σερβίς της Σάκκαρη, παίρνοντας από νωρίς το προβάδισμα για το 2-1. Ωστόσο η Μαρία Σάκκαρη απάντησε με break στο break, μειώνοντας σε 2-1 και στη συνέχεια ολοκλήρωσε την ισοφάριση στο σερβίς της, δίχως να δεχτεί πόντο.

💪💪💪@mariasakkari takes the 2nd set in a thrilling tiebreak! pic.twitter.com/y3MD70A0d6 — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2021

Σπουδαία Σάκκαρη!

Μετά το πέμπτο game η Αντρεέσκου ζήτησε ιατρικό time out και αποσύρθηκε στα αποδυτήρια με τον γιατρό της, λόγω τραυματισμού στον αριστερό μηρό της. Όταν επέστρεψε έδειχνε αρκετά επηρεασμένη, καθώς έβγαζε κραυγές πόνου, μετά από κάθε πόντο.

Η Σάκκαρη αρχικά ισοφάρισε σε 3-3 στο σερβίς της και στη συνέχεια έκανε το break, με το οποίο πήρε το προβάδισμα στο τρίτο σετ (4-3). Η Σάκκαρη συνέχισε να έχει εύκολο έργο απέναντι στην αδύναμη Αντρεέσκου, η οποία με το ζόρι παρέμενε στο court για να ολοκληρώσει το παιχνίδι. Το τρίτο σετ ολοκληρώθηκε με 6-3 υπέρ της Μαρίας Σάκκαρη.

Un. Be. Lievable. Maria Sakkari wins one of the wildest matches in #USOpen history to reach the quarterfinals! pic.twitter.com/mzP0AVSSjS — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2021

