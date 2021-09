Σάκκαρη: Σπαρτιάτισσα τενίστρια

Η Μαρία Σάκκαρη επικράτησε με επικό τρόπο επί της Καναδής Αντρεέσκου με 2-1 σετ και προκρίθηκε στις «8» του US Open. Η πρόκρισή της, φυσικά, δεν δεν έμεινε ασχολίαστη από τους διοργανωτές του US Open, στον επίσημο λογαριασμό του οποίου στο twitter την έντυσαν Σπαρτιάτισσα. Η μεγάλη πρόκριση της Ελληνίδας αθλήτριας φέρνει και ένα «χρυσό» πριμ στην κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια. Συγκεκριμένα, η 26χρονη εξασφάλισε το οικονομικό έπαθλο των 425.000 δολαρίων, ενώ αν δεν είχε ξεπεράσει το εμπόδιο της Αντρεέσκου θα είχε αποχωρήσει από τη Νέα Υόρκη με 265.000 δολάρια.

Σε περίπτωση που κάνει την υπέρβαση και προκριθεί στα ημιτελικά του αμερικανικού Grand Slam, αποκλείοντας την Καρολίνα Πλίσκοβα, θα βάλει στις τσέπες της 675.000 δολάρια, ενώ αν φτάσει στον τελικό θα εισπράξει 1,25 εκατ. ευρώ και αν τον νικήσει θα εξασφαλίσει το ποσό των 2,5 εκατ. δολαρίων. Φέτος το US Open προσφέρει συνολικά 57,5 εκατ. δολάρια στους αθλητές, ενά ποσό που αποτελεί ρεκόρ.

🇬🇷 Maria Sakkari is victorious in a battle for the ages. pic.twitter.com/PcIOp6QRBv

— US Open Tennis (@usopen) September 7, 2021