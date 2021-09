Αφγανιστάν – Παντσίρ τώρα: Σφοδρές μάχες, φόνοι για εμφύλιο

Οι Ταλιμπάν και η οργάνωση αντίστασης στην επαρχία Πανσίρ εξακολουθούσαν να συγκρούονται χθες Σάββατο, με το ισλαμιστικό κίνημα να προσπαθεί να καταλάβει την περιοχή αυτή βόρεια της Καμπούλ, την μοναδική του Αφγανιστάν που δεν ελέγχει, ενώ ο ανώτατος Αμερικανός στρατηγός προειδοποίησε για το ενδεχόμενο «εμφυλίου» στη χώρα. Τόσο οι Ταλιμπάν όσο και το Μέτωπο Εθνικής Αντίστασης ισχυρίζονται ότι βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση στην Πανσίρ, χωρίς ωστόσο να μπορούν να το αποδείξουν. Οι Ταλιμπάν δεν είχαν καταφέρει να καταλάβουν την κοιλάδα Πανσίρ ούτε κατά την πρώτη περίοδο που έλεγχαν το Αφγανιστάν από το 1996 ως το 2001.

Hilarious. Taliban terrorists captured in Panjshir Valley by the Resistance Force of Northern Alliance say they were told by Pakistan to wage Jihad against America in Panjshir Valley. Dumbest Jihadi elements are in Pakistan. Proof of Pakistani terrorism. pic.twitter.com/uGUzQvtnM1

Ο Μπιλάλ Καρίμι εκπρόσωπος του ισλαμιστικού κινήματος δήλωσε ότι οι περιφέρειες Χινζ και Ουναμπάχ έχουν καταληφθεί από τους Ταλιμπάν, οι οποίοι πλέον ισχυρίζονται ότι ελέγχουν τέσσερις από τις επτά περιφέρειες της επαρχίας Πανσίρ. «Οι μουτζαχεντίν (οι μαχητές των Ταλιμπάν) προελαύνουν προς το κέντρο (της επαρχίας)», έγραψε στο Twitter. Από την πλευρά του το Μέτωπο Εθνικής Αντίστασης, στο οποίο συμμετέχουν δυνάμεις που είναι πιστές στον Αχμάντ Μασούντ, ανακοίνωσε ότι περικύκλωσε «χιλιάδες τρομοκράτες» στο πέρασμα Χαουάκ και ότι οι Ταλιμπάν εγκατέλειψαν οχήματα και εξοπλισμό στην περιοχή Ντάστε Ρεουάκ. Ο Φαχίμ Ντάστι εκπρόσωπος του Μετώπου πρόσθεσε ότι μαίνονται «σφοδρές συγκρούσεις».

Although no details have been released about the ongoing fighting between the Taliban and resistance forces in #Panjshir since Friday night, #Taliban officials said they have captured four districts in the province. https://t.co/ctynPK2Vpy

— Pamir News (@PamirNews) September 5, 2021