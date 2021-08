Μαρία Λεκάκη κόρη: Η σπάνια φωτογραφία στο Instagram

Μια ιδιαίτερη ημέρα ήταν η χθεσινή, Δευτέρα 30 Αυγούστου, για τη Μαρία Λεκάκη. Ο λόγος δεν είναι άλλος από το γεγονός ότι η μοναχοκόρη της, Ζωή, στην οποία τρέφει τεράστια αδυναμία, έγινε 16 ετών. Μάλιστα, η γνωστή ηθοποιός θέλησε να κάνει και μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram προκειμένου να της ευχηθεί και δημόσια για τα γενέθλιά της. Συγκεκριμένα, ανέβασε το απόγευμα της Δευτέρας στα social media μια throwback φωτογραφία από την παιδική ηλικία της έφηβης πια Ζωής, στην οποία την βλέπουμε ενθουσιασμένη να φορά τα πατίνια της ποζάροντας στον φακό. Στη λεζάντα της έγραψε μερικούς στίχους από το τραγούδι Supergirl.

"Yeah she's a supergirl

A supergirl

She’s so in seeds, she’s burning trees

She’s so in seeds, she’s burning streams

Yeah she’s a supergirl

A super girl

A super girl

My supergirl”

Πρόκειται για παιδί που η Μαρία Λεκάκη απέκτησε από τον γάμο της με τον πρώην σύζυγό της Λεωνίδα Πανωνίδη.

Το 2018 μαμά και κόρη είχαν συμμετάσχει μαζί στο video clip της Χριστίνας Γκόλια, που οπτικοποίησε τη jazzy διασκευή του τραγουδιού “Γκαρσόνα”.