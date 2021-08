Σάρον Στόουν ανιψιός: Το συγκινητικό βίντεο που ανέβασε η ηθοποιός

Σε βαθύ πένθος βυθίστηκε η οικογένεια της Σάρον Στόουν η οποία αποκάλυψε με ανάρτησή της στα social media ότι έφυγε από τη ζωή ο 11 μηνών ανιψιός της, Ρίβερ, τον οποίο είχε βαφτίσει. Ο Ρίβερ ήταν το μικρότερο παιδί του αδερφού της Σάρον Στόουν, Πάτρικ, που ζει στο Οχάιο. Όπως έγραψε η 63χρονη Σάρον Στόουν ξαφνικά σταμάτησαν να λειτουργούν τα ζωτικά όργανα του παιδιού και έπεσε σε κώμα χωρίς ωστόσο να αναφέρεται ο λόγος.

Η Σάρον Στόουν δημοσίευσε ένα συγκινητικό βίντεο με πρωταγωνιστή τον αδικοχαμένο Ρίβερ, γράφοντας «River William Stone. 8 Σεπτεμβρίου 2020 – 30 Αυγούστου 2021». Οι διαδικτυακοί ακόλουθοι της διάσημης ηθοποιού έσπευσαν να δώσουν τα συλλυπητήρια τους για την απώλεια της.

«Ο ανιψιός μου και βαφτισιμιός μου, Ρίβερ Στόουν βρέθηκε στην κούνια του με πλήρη ανεπάρκεια οργάνων σήμερα. Παρακαλώ προσευχηθείτε για αυτόν. Χρειαζόμαστε ένα θαύμα!».

My nephew and godson River Stone was found in his crib w total organ failure today. Please pray for him. We need a miracle🤍💥🙏 pic.twitter.com/y4B5PA69h4

— Sharon Stone (@sharonstone) August 27, 2021