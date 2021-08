Εντ Άσνερ πέθανε: «Έφυγε» σήμερα σε ηλικία 91 ετών

Ο Εντ Άσνερ, ο σπουδαίος κωμικός που έγινε διεθνώς γνωστός ως «Λου Γκραντ» τις δεκαετίες του 1970 και ’80 και τιμήθηκε με επτά βραβεία Εμμι, πέθανε σήμερα σε ηλικία 91 ετών, ανακοίνωσε η οικογένειά του. «Λυπούμαστε που ανακοινώνουμε ότι ο πολυαγαπημένος πατριάρχης μας πέθανε ειρηνικά σήμερα το πρωί. Οι λέξεις δεν μπορούν να περιγράψουν τη λύπη μας. Με ένα φιλί στο κεφάλι – Καληνύχτα μπαμπά, σ’ αγαπάμε», έγραψε η οικογένεια στο Twitter. Ο Άσνερ, που ήταν γνωστός για τις φιλελεύθερες απόψεις και υπήρξε πρόεδρος του Σωματείου Ηθοποιών τη δεκαετία του 1980, είχε επικρίνει την ανάμιξη των ΗΠΑ σε χώρες της Κεντρικής Αμερικής επί προεδρίας του Ρόναλντ Ρίγκαν – που είχε επίσης υπάρξει πρόεδρος του Σωματείου Ηθοποιών.

Ο Εντ Άσνερ έγινε γνωστός παίζοντας στην κωμική σειρά Mary Tyler Moore από το 1970 μέχρι το 1977. Στη συνέχεια, ο χαρακτήρας που έπαιζε, ο Λου Γκραντ, απέκτησε το δικό του σόου, για μια πενταετία όμως αυτή τη φορά η σειρά ήταν δραματική και όχι κωμωδία. Αργότερα δάνεισε τη φωνή του σε πολλές σειρές κινουμένων σχεδίων και σε ταινίες. Συνολικά προτάθηκε για βραβείο Εμμι 20 φορές στην καριέρα του και το κέρδισε 7 – περισσότερες από οποιονδήποτε άλλον άνδρα ηθοποιό. Παρέμεινε ενεργός μέχρι και τα 90 του, κάνοντας εμφανίσεις σε σειρές όπως οι Dead to Me και Cobra Kai.

Today we mourn the loss of a legend who had a heart of gold. Our beloved namesake, Ed Asner. Many knew him as the gruff comedian with impeccable timing, but for us he was a father, grandfather, friend and champion. pic.twitter.com/Cbx9iaStao

