Ληστές τραπεζών Βραζιλία: Εισβολή από 20 οπλισμένους – Τρεις νεκροί

Σοκάρουν οι εικόνες που έρχονται από τη Βραζιλία. Ληστές τράπεζας έδεσαν πολίτες τους οποίους είχαν πάρει ομήρους στο πάνω μέρος αυτοκινήτων ως ανθρώπινες ασπίδες στη διάρκεια επεισοδιακής καταδίωξης. Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Περίπου 20 ένοπλοι ληστές πιστεύεται ότι έκαναν έφοδο σε τρεις τράπεζες στο κέντρο της πόλης Araçatuba, 290 μίλια από το Σάο Πάολο. Σύμφωνα με το BBC, περισσότεροι από 50 άνθρωποι συμμετείχαν στη ληστεία. Επίθεση έγινε και στα κεντρικά της τοπικής αστυνομίας, ενώ οι δράστες μπλόκαραν δρόμους της πόλης με αυτοκίνητα με στόχο να εμποδίσουν τις αστυνομικές δυνάμεις να προσεγγίσουν, προτού απαγάγουν πολίτες, τους οποίες χρησιμοποίησαν ως ανθρώπινες ασπίδες, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Σε ένα βίντεο φαίνονται ένοπλοι να σχηματίζουν ουρές από ομήρους στους δρόμους, προτού τους δέσουν στις οροφές και τα καπό των αυτοκινήτων τους, στην προσπάθειά τους να διαφύγουν. Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι πέθαναν στη διάρκεια της εφόδου, ανάμεσά τους δύο πολάτες και ένας ληστής, σύμφωνα με ΜΜΕ της Βραζιλίας. Δύο άνθρωποι συνελήφθησαν για την υπόθεση. Ολόκληρη η πόλη αποκλείστηκε με την αστυνομία να προειδοποιεί ότι βόμβες πέφτουν στους δρόμους και τονίζοντας ότι οι πολίτες πρέπει να μείνουν στα σπίτια τους.

