Απόδημος ελληνισμος: Καταδίκη Έλληνα γιατρού

ε πάνω από δεκαπέντε χρόνια φυλάκιση καταδικάσθηκε ο ομογενής γιατρός Μανώλης Λαμπράκης, 74 ετών, για συνωμοσία παράνομης διακίνησης οξυκωδόνης (oxycodone), σύμφωνα με ανακοινωθέν της Εισαγγελίας της Νότιας Περιφέρειας Νέας Υόρκης με ημερομηνία Πέμπτη 26 Αυγούστου 2021. Στο ανακοινωθέν αναγράφεται πως «η εισαγγελέας των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, Audrey Strauss, ανακοίνωσε πως ο Δρ. Εμμανουήλ Λαμπράκης, πρώην αδειούχος ιατρός στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, καταδικάσθηκε σε 188 μήνες φυλάκισης για συνωμοσία παράνομης διακίνησης μη αναγκαίας οξυκωδόνης. Ο κ. Λαμπράκης δήλωσε ενοχή στις 26 Νοεμβρίου του 2019 ενώπιον του δικαστή William H. Pauley III και την Πέμπτη 26 Αυγούστου καταδικάσθηκε ενώπιον της δικαστού Katherine Polk Faila». Επί πλέον καταδικάσθηκε σε τρία χρόνια δοκιμαστική επιτήρηση έπειτα από την έκτιση της ποινής και επίσης πρόστιμο $3.093.000 που καρπώθηκε από τις παράνομες συνταγογραφήσεις.

Σύμφωνα με την εισαγγελέα Audrey Strauss, ο Μανώλης Λαμπράκης έγραψε χιλιάδες μη απαραίτητες ιατρικά συνταγές οξυκωδόνης -ένα εθιστικό και δυνητικά θανατηφόρο οπιούχο-, συνολικά 2,4 εκατομμυρίων χαπιών, μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε ετών. Η εισαγγελέας τόνισε πως «αντί να τηρήσει τον όρκο του, ο Λαμπράκης χορηγούσε θανατηφόρα ναρκωτικά». Ο ομογενής ιατρός Μανώλης Λαμπράκης, ο οποίος καταδικάσθηκε σε πάνω από δέκα πέντε χρόνια φυλακή για συνωμοσία παράνομης διακίνησης χαπιών οξυκωδόνης. H οξυκωδόνη, σύμφωνα με την ανακοίνωση των Εισαγγελικών Αρχών, είναι ένα πολύ εθιστικό, ναρκωτικό οπιοειδές, το οποίο χρησιμοποιείται για τη θεραπεία σοβαρών και χρόνιων πόνων. Οι συνταγές οξυκωδόνης έχουν μεγάλη ζήτηση και έχουν σημαντική αξία σε μετρητά για τους διακινητές ναρκωτικών. Υπενθυμίζεται ότι ο Λαμπράκης ήταν στο κίνημα του Αρτέμη Σώρρα ο οποίος ισχυριζόταν ότι διέθετε δισεκατομμύρια δολάρια για την αποπληρωμή του χρέους της Ελλάδος και της Κύπρου.

Το δημοσίευμα του «Εθνικού Κήρυκα»

Ο «Εθνικός Κήρυκας» στις 5 Δεκεμβρίου 2016 σε δημοσίευμά του, με τίτλο «συνελήφθη ο ομογενής γιατρός Εμ. Λαμπράκης με την κατηγορία διακίνησης οξυκωδόνης», είχε αναφέρει ανάμεσα στα άλλα, πως «ο ομογενής γιατρός Εμμανουήλ Λαμπράκης, 69 ετών, συνελήφθη από τις ομοσπονδιακές Αρχές με την κατηγορία της συνωμοσίας διακίνησης και κατοχή με πρόθεση διακίνησης, οξυκωδόνης (oxycodone). Φέρεται να έγραψε χιλιάδες μη απαραίτητες ιατρικά συνταγές οξυκωδόνης, συνολικά 2,4 εκατ. χαπιών, σε περίοδο 5 ετών. H οξυκωδόνη, σύμφωνα πάντα με το σχετικό ανακοινωθέν των Αρχών, είναι ένα υψηλά εθιστικό, ναρκωτικό οπιοειδές, το οποίο χρησιμοποιείται για τη θεραπεία σοβαρών και χρόνιων πόνων. Οι συνταγές οξυκωδόνης έχουν μεγάλη ζήτηση και έχουν σημαντική αξία σε μετρητά για τους διακινητές ναρκωτικών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης (Department of Justice, U.S. Attorney’s Office Southern District of New York), ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας της περιφέρειας της Νότιας Νέας Υόρκης, κ. Πριτ Μπαράρα (United States Attorney for the Southern District of New York), ο κ. Τζέιμς Χαντ (Special Agent in Charge of the U.S. Drug Enforcement Administration’s New York Division), ο κ. Τζέιμς Ο’ Νιλ (Commissioner of the New York City Police Department) και η κ. Μαρία Βούλο ‘ανακοίνωσαν τη σύλληψη του Δρ. Εμμανουήλ Λαμπράκη, γιατρού με άδεια από την Πολιτεία, ο οποίος έγραψε χιλιάδες μη απαραίτητες ιατρικά συνταγές οξυκωδόνης (oxycodone), συνολικά 2,4 εκατ. χαπιών, σε περίοδο 5 ετών’.

ειδικός πράκτορας επικεφαλής της έρευνας, Τζέιμς Χαντ, είπε: ‘Οι διακινητές ναρκωτικών που πωλούν συνταγές για χρήματα βγάζουν στους γιατρούς κακό όνομα. Η διάλυση μίας σύγχρονης φωλιάς οπίου που ήταν μεταμφιεσμένη ως ιατρική κλινική στην καρδιά του Κουίνς δείχνει το αποτέλεσμα της συνεργασίας στην επιβολή του νόμου. Η έρευνα ταυτοποίησε ότι ο Εμμανουήλ Λαμπράκης φέρεται να εξέτρεπε χάπια οξυκωδόνης στους δρόμους της Νέας Υόρκης, επιτρέποντας αυτό που οι Αρχές, οι κοινότητες και οι επαγγελματίες υγείας, προσπαθούν να αποφύγουν, τον εθισμό στα οπιοειδή και θανάτους από υπερβολική δόση’. Διατηρούσε ιατρείο στην Τζαμέικα (175-61 Hillside Ave) και στην Αστόρια (32 – 76 31 St.).

Μεταπώληση στον δρόμο

Οι ταμπλέτες οξυκωδόνης, μπορούν να μεταπωληθούν στο δρόμο για εκατοντάδες δολάρια. Για παράδειγμα, 30 milligram ταμπλέτες οξυκωδόνης έχουν τρέχουσα αξία στο δρόμο περί τα 20-30 δολάρια εκάστη στη Νέα Υόρκη. Η τιμή είναι ακόμη υψηλότερη σε άλλες περιοχές της χώρας. Μία μόνο συνταγή για 120 ταμπλέτες των 30 milligram οξυκωδόνης μπορεί να αποφέρει στον παράνομο διακινητή 2.400 δολ. σε μετρητά ή περισσότερα. Τουλάχιστον, κατά προσέγγιση, από τον Ιανουάριο του 2011 έως το Δεκέμβριο του 2016, ο Εμμανουήλ Λαμπράκης, λειτουργούσε δύο ιατρικές κλινικές στο Κουίνς της Νέας Υόρκης, όπου έγραψε ο ίδιος χιλιάδες συνταγών για μεγάλες ποσότητες οξυκωδόνης με αντάλλαγμα μετρητά’, επεσήμανε το ανακοινωθέν και συνέχιζε:

‘Τυπικά, ο Λαμπράκης χρέωνε 150 δολ. μετρητά για επισκέψεις ασθενών (patient visits) και αυτές οι επισκέψεις συχνά συμπεριλάμβαναν πολλαπλούς ‘ασθενείς’ που έβλεπε την ίδια στιγμή, στο ίδιο δωμάτιο εξέτασης. Κατά τη διάρκεια αυτών των ‘επισκέψεων ασθενών’ ο Λαμπράκης, θα έκανε έναν απλό, επιπόλαιο χειρισμό του σώματος (όπως περιστροφή του χεριού ή του ποδιού του ασθενή) και θα είχε μία σύντομη ή καθόλου συνομιλία με τον φερόμενο ‘ασθενή’. Παρόλα αυτά, ο Λαμπράκης, θα έδινε στον ασθενή μία συνταγή για μεγάλη ποσότητα οξυκωδόνης, πιο συχνά 120 ταμπλέτες των 30 milligram ή πιο πολύ.

Μεταξύ του Ιανουαρίου του 2011 και σήμερα (2016), ο Λαμπράκης έγραψε περί τις 17.000 συνταγές οξυκωδόνης στη μία από τις κλινικές του, με αποτέλεσμα τη διανομή σχεδόν 2,4 εκατ. ταμπλετών, οι οποίες έχουν αξία στο δρόμο τουλάχιστον 48 εκατ. δολ. Σε πάνω από 200 περιπτώσεις ο Λαμπράκης έγραψε 30 ή περισσότερες συνταγές για χάπια οξυκωδόνης των 30 milligram σε μία ημέρα. Ως αποτέλεσμα των ενεργειών του, εκτιμάται πως ο Λαμπράκης συγκέντρωσε 2,5 εκατ. δολ. σε αμοιβές από τους ‘ασθενείς του’».

Πηγή: Εθνικός Κήρυξ