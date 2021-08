Αγελάδες με ελικόπτερο: Μια απίστευτη αερομεταφορά

Απίστευτες πραγματικά εικόνες από τη Ελβετία, όπου έκαναν αεροματαφορά σε αγελάδες, με ελικόπτερο. Σύμφωνα με το Reuters πριν λίγες ημέρες, στις 27 του μήνα, ελικόπτερα μετέφεραν 12 αγελάδες που βρίσκονταν που βρίσκονταν σε ορεινό σημείο στην Ελβετία μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο σε χαμηλότερο υψόμετρο, κοντά στο Klausenpass Το υπόλοιπο κοπάδι των 1.000 αγελάδων αναμενόταν να μεταφερθεί αυτό το Σαββατοκύριο στην περιοχή Urnerboden, στο κεντρικό καντούνι του Uri για την ετήσια παρέλαση βοοειδών. Ο αγρότης Jonas Arnold, όπως μεταφέρει η Daily Mail, εξήγησε η αερομετοφορά αγελάδων γίνεται όταν τα βοσκοτόπια είναι δύσκολα προσβάσιμα με αυτοκίνητο και υπάρχουν αγελάδες που έχουν κάποιο τραυματισμό και δεν μπορούν να περπατήσουν.

Σύμφωνα με τη Daily mail, οι αγρότες της περιοχής χρησιμοποίησαν ειδικά σχοινιά για να βοηθήσουν τις αγελάδες να προσγειωθούν με ασφάλεια και να μπουν στα ειδικά φορτηγά για να συνεχίσουν τα ταξίδι τους. Οι υπόλοιπες 1.000 αγελάδες του κοπαδιού θα κατέβαιναν από το αλπικό λιβάδι που βοσκούσαν το καλοκαίρι περπατώντας. Μιλώντας στο Sky News και απαντώντας στις απορίες για το εάν και κατά πόσο φοβήθηκαν τα ζώα, είπε ότι ήταν μια σύντομη πτήση, μια μικρή απόσταση που έπρεπε να καλυφθεί με τη βοήθεια του ελικοπτέρου και ότι δεν πατατήρησε καμία διαφορά μεταξύ των αγελάδων που πέταξαν και των αγελάδων που περπάτησαν.

