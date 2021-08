Τσίπρας – Ζάεφ Πρέσπες: Βραβείο για τη Συμφωνία

Το βραβείο Βεστφαλίας έλαβαν από κοινού Αλέξης Τσίπρας και Ζόραν Ζάεφ, για την κοινή τους επιτυχία να επιλυθεί με ειρηνικό τρόπο το ονοματολογικό της νυν Βόρειας Μακεδονίας. «Στόχος της Συμφωνίας των Πρεσπών ήταν να ριζώσει βαθιά στις συνειδήσεις των λαών μας και στις σχέσεις των χωρών μας», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας. «Η Συμφωνία των Πρεσπών μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά σε ένα νέο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο όραμα, ως μοντέλο για την ειρηνική επίλυση των διαφορών, με προστασία των εθνικών συμφερόντων και οικοδόμηση εμπιστοσύνης και συνεργασίας ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές», ανέφερε ο κ. Τσίπρας.

Ως προς την προετοιμασία της Συμφωνίας, σημείωσε: «Θέλαμε μια συμφωνία υπό τον ΟΗΕ , που θα άντεχε και δεν θα κατέρρεε απέναντι στην πρώτη δυσκολία. Μια συμφωνία, που δεν θα έλυνε μόνο τις διαφορές μας, αλλά θα μας έδενε σε μια νέα στρατηγική εταιρική σχέση για να αντιμετωπίσουμε μαζί προκλήσεις και να αξιοποιήσουμε μαζί ευκαιρίες». Περιγράφοντας τη διεθνή συγκυρία της περιόδου εκείνης, ο Αλέξης Τσίπρας ανέφερε ότι «αυτό δεν ήταν εύκολο, ειδικά σε μία περίοδο που και οι δύο χώρες μας αντιμετώπιζαν οικονομικές κρίσεις και βρίσκονταν στην πρώτη γραμμή της χειρότερης προσφυγικής κρίσης μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο».

I am honored to receive, together with @Zoran_Zaev, the International Peace of Westphalia prize for the Prespa Agreement.

Resolving international differences through diplomacy is possible if the political will is there. pic.twitter.com/PAUaYBjojO

