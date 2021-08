Καμπούλ έκρηξη – τρομοκρατική επίθεση: Αυξάνονται οι νεκροί, απειλεί ο Μπάιντεν

Σοκαρισμένη παρακολουθεί η παγκόσμια κοινότητα την ανείπωτη τραγωδία που συντελείται από χθες στο Αφγανιστάν, μετά την πολύνεκρη τρομοκρατική επίθεση του ISIS, στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, η οποία στοίχισε μέχρι τώρα τη ζωή σε τουλάχιστον 103 ανθρώπους. Συγκεκριμένα, η Wall Street Journal (WSJ) έκανε αναφορά για τουλάχιστον 90 Αφγανούς και 13 Αμερικανούς στρατιώτες, που σκοτώθηκαν, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι πιθανότατα ο αριθμός των χαμένων ψυχών θα ανέβει κι άλλο. Αργά, χθες τη νύχτα, το CBS News, επικαλούμενο το αφγανικό υπουργείο Υγείας, έκανε λόγο για τουλάχιστον 90 νεκρούς, ενώ το Al Arabiya έκανε λόγο για τουλάχιστον 72 νεκρούς και 158 τραυματίες.

Estimates of the casualties from the two bombings outside of #Kabul airport rose to at least 72 people killed and another 158 wounded, according to US and Afghan officials.https://t.co/17sws3tNjX — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 27, 2021

"We’re outraged as well as heartbroken," President Biden said in an address. "To those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this: We will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay." https://t.co/K4znSRjFKP — The New York Times (@nytimes) August 27, 2021

Kabul hit by two explosions near the airport, at least 13 die in suicide attack by suspected ISIS terroristshttps://t.co/vj7IJND75T — OpIndia.com (@OpIndia_com) August 27, 2021

Ομόφωνη ήταν η καταδίκη της διεθνούς κοινότητας για την βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, την ευθύνη της οποίας ανέλαβε ο ISIS, την ώρα που ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση για το Αφγανιστάν τη Δευτέρα, με τη συμμετοχή των διπλωματικών αντιπροσώπων της Βρετανίας, της Γαλλίας, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Κίνας και της Ρωσίας, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

KABUL SUICIDE ATTACKS: @IanPannell reports after the devastating terror attacks in Kabul that killed at least 13 U.S. service members and dozens of Afghans, with Pres. Biden addressing the nation, calling the Americans who lost their lives "heroes." https://t.co/uYhQDir8yx pic.twitter.com/ZVkUYie6jM — World News Tonight (@ABCWorldNews) August 27, 2021

Προανήγγειλε αντίποινα ο Μπάιντεν: «Θα σας κυνηγήσουμε και θα σας κάνουμε να πληρώσετε»

Αποφασιστικό ήταν το μήνυμα κατά του ISIS από τον Τζο Μπάιντεν, κατά το διάγγελμά του, με αφορμή την τρομοκρατική επίθεση και το αιματοκύλισμα κοντά στο αεροδρόμιο της Καμπούλ. Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε χαρακτηριστικά ότι «δεν συγχωρούμε, δεν θα ξεχάσουμε. Θα σας κυνηγήσουμε και θα σας κάνουμε να πληρώσετε», απευθυνόμενος στους υπαίτιους των σημερινών τρομοκρατικών επιθέσεων. «Έδωσα εντολή να χτυπηθούν οι εγκαταστάσεις του Ισλαμικού Κράτους. Οι Αμερικανοί διοικητές έχουν όλα όσα χρειάζονται προς το παρόν, υπόσχομαι ότι θα τους χορηγήσω ο,τιδήποτε άλλο χρειαστούν», επισήμανε ο Μπάιντεν, τονίζοντας ότι δεν θα αφήσει αναπάντητες τις επιθέσεις.

President Biden mourned the U.S. service members and Afghans killed in the attacks at the Kabul airport on Thursday and addressed those responsible: “We will hunt you down and make you pay.” https://t.co/YXINpuW0qb pic.twitter.com/B8b7vvRhi3 — The New York Times (@nytimes) August 27, 2021

Μπάιντεν: «Δεν θα μας αποθαρρύνουν, η εκκένωση θα συνεχιστεί»

«Η αποστολή είναι εξαιρετικά επικίνδυνη, αλλά δεν θα μας αποθαρρύνουν οι τρομοκράτες… Δεν θα επιτρέψουμε να σταματήσει η αποστολή μας. Η εκκένωση θα συνεχιστεί», υπογράμμισε ο Μπάιντεν. «Είναι μία δύσκολη μέρα» δήλωσε στη συνέχεια, χαρακτηρίζοντας «ήρωες» τους Αμερικανούς στρατιώτες που έχασαν τη ζωή τους κατά την σημερινή τρομοκρατική ενέργεια των «καμικάζι», ενώ κράτησε ενός λεπτού σιγή για τα θύματα των επιθέσεων. Οι Ταλιμπάν έσπευσαν να καταδικάσουν την βομβιστική επίθεση στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, η οποία έχει στερήσει τη ζωή σε τουλάχιστον 13 ανθρώπους.

Όπως μετέδωσαν τα διεθνή ΜΜΕ, οι μαχητές της οργάνωσης που ελέγχει το σύνολο του Αφγανιστάν υποστηρίζουν πως η βομβιστική επίθεση στην πύλη του αεροδρομίου, αλλά και μια δεύτερη κοντά σε ξενοδοχείο έλαβαν χώρα σε περιοχή που ελέγχεται από τις αμερικανικές δυνάμεις.

#Breaking another footage (Strong Graphics +18) The number of Injuries and deads cross 100#Kabulairport pic.twitter.com/63cgEOsj1o — Aśvaka – آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 26, 2021

Οι ΗΠΑ φοβούνται νέες επιθέσεις

Δεν υπάρχει καμία ένδειξη από τον Λευκό Οίκο ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν σκοπεύει να μεταθέσει την ημερομηνία αποχώρησης των αμερικανικών δυνάμεων από το Αφγανιστάν τη 31η Αυγούστου, δήλωσε στο Reuters καλά ενημερωμένη πηγή για την κατάσταση. Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι στρατιωτικό προσωπικό των ΗΠΑ συγκαταλέγεται στους τραυματίες. Αμερικανοί αξιωματούχοι εξέφρασαν πριν από λίγο φόβους για περαιτέρω επιθέσεις στο αεροδρόμιο της αφγανικής πρωτεύουσας.

WARNING: GRAPHIC CONTENT – Islamic State struck the crowded gates of Kabul airport in a suicide bomb attack killing scores of civilians and 12 U.S. troops https://t.co/aepkL9l9Na pic.twitter.com/bqUKCXEM1j — Reuters (@Reuters) August 26, 2021

Η βομβιστική επίθεση στην Καμπούλ ήταν η πιο πολύνεκρη για τον στρατό των ΗΠΑ από το 2011

Η αιματηρή επίθεση στην περιοχή του αεροδρομίου της Καμπούλ, που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 13 Αμερικανούς στρατιωτικούς, ανάμεσά τους δέκα Πεζοναύτες, ήταν η πιο πολύνεκρη εναντίον των δυνάμεων των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν από το 2011. Νωρίτερα, το βράδυ της Πέμπτης (26/8), μια τρίτη έκρηξη σημειώθηκε κοντά στο αεροδρόμιο της Καμπούλ σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο Sputnik. Το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu και το τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο TRT ανέφεραν ότι η έκρηξη αυτή ήταν ισχυρή.

Εξάλλου, το σαουδαραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Al Arabiya έκανε λόγο δύο ακόμη ισχυρές εκρήξεις, που σημειώθηκαν σήμερα το βράδυ στα προάστια της Καμπούλ. Δεν υπάρχουν προς το παρόν λεπτομέρειες αναφορικά με τις τοποθεσίες των τελευταίων εκρήξεων που μετέδωσαν τα μέσα ενημέρωσης, ούτε για πιθανά θύματα.

Τα βίντεο που έχουν κάνει τον γύρο του διαδικτύου μετά την βομβιστική επίθεση, αποτυπώνουν τις εφιαλτικές εικόνες από το Αφγανιστάν.