Ολυμπιακοί Αγώνες ξεθωριασμένο μετάλλιο: Οι φωτογραφίες που ανέβασε αθλήτρια

Αμφιβολίες για την ποιότητα των μεταλλίων που δόθηκαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο εξέφρασε δημόσια η Κινέζα Ολυμπιονίκης, Ζου Τσουέινγκ. Η πρωταθλήτρια του τραμπολίνο πόσταρε στα social media φωτογραφίες που αποδεικνύουν πως το μετάλλιό της αρχίζει να «ξεφλουδίζει» μόλις τέσσερις εβδομάδες αφού το κατέκτησε. Στις φωτογραφίες που πόσταρε η 23χρονη αθλήτρια φαίνεται το μετάλλιο να έχει ξεθωριάσει πάνω αριστερά. Όπως τόνισε, στην αρχή πίστευε ότι ήταν απλά βρωμιά, όμως μετά άρχισε να μεγαλώνει.

«Νόμιζα ότι απλά ήταν βρωμιά, το έτριψα με το δάχτυλό μου και είδα πως δεν έφυγε» είπε η Τσουέινγκ που ρωτούσε και άλλους αθλητές για το αν έχουν διαπιστώσει το ίδιο. Σημειώνεται πως η ΔΟΕ έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι πως αυτό που ξεθώριασε ήταν η προστατευτική μεμβράνη που προστατεύει τα μετάλλια από γρατσουνιές και σημάδια, επισημαίνοντας πως δεν αλλοιώνεται η ποιότητά του. Όπως και να ΄χει, αν για οποιονδήποτε λόγο ένα μετάλλιο υποστεί ζημιά, η ΔΟΕ το αντικαθιστά. Ούτως ή άλλως, τα χρυσά μετάλλια δεν είναι κατασκευασμένα από ατόφιο χρυσάφι και συγκεκριμένα αυτά του Τόκιο φτιάχτηκαν από ανακυκλωμένα υλικά.

