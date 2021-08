Καμπούλ τρομοκρατική επίθεση: Ο ISIS έσπειρε τον θάνατο – Δεκάδες νεκροί

Εικόνες φρίκης από το αεροδρόμιο της Καμπούλ μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Aśvaka στον λογαριασμό του στο twitter, μετά τη φονική έκρηξη. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από τις επιθέσεις αυτοκτονίας υπάρχουν ήδη 40 νεκροί και τουλάχιστον 120 τραυματίες, που έχουν μεταφερθεί στα νοσοκομεία. Αρχικά οι πληροφορίες μιλούσαν για 13 νεκρούς και τουλάχιστον 60 τραυματίες.

Ως πρώτος ύποπτος θεωρείται η οργάνωση του Ισλαμικού Κράτους του Χορασάν (ISIS-K), που είναι το παρακλάδι του ISIS στο Αφγανιστάν, σύμφωνα με πηγή με γνώση της ενημέρωσης που λαμβάνουν τα μέλη του Κογκρέσου, ενώ μια δεύτερη αμερικανική κυβερνητική, με γνώση των δραστηριοτήτων των υπηρεσιών πληροφοριών, ανέφερε ότι αν και η κυβέρνηση ακόμη ερευνά το θέμα, η επίθεση αυτή φέρει «τη σφραγίδα» της δράσης του ISIS-K.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η έκρηξη στην πύλη Abbey, οφείλεται σε βομβιστή που φορούσε γιλέκο με εκρηκτικά και πραγματοποίησε επίθεση αυτοκτονίας. Αμέσως, υπήρξε απάντηση από Αμερικανούς στρατιώτες, ενώ αμέσως μετά έγινε γνωστό ότι έγινε και δεύτερη έκρηξη έξω από το Baron Hotel. Το ένα βίντεο δείχνει δεκάδες τραυματίες και νεκρούς, ενώ παιδιά και ανήλικοι ακούγονται να κλαίνε. Πολλοί μιλούν για πάνω από 100 νεκρούς, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμη σαφής εικόνα.

Αυτόπτης μάρτυρας, μιλώντας στο Αφγανικό TOLO News έκανε λόγο για διάσπαρτα νεκρά πτώματα και τραυματίες και πρόσθεσε ότι είδε ξένες δυνάμεις στο σημείο. Ο ίδιος μίλησε για ιδιαίτερα ισχυρή έκρηξη, εξηγώντας ότι απομάκρυναν τα θύματα με καροτσάκια, ενώ έδειξε τα ρούχα του που είχαν βαφτεί με αίμα.

Σκληρές εικόνες

Ανθρώπους νεκρούς ή τραυματίες, τον ένα πάνω στον άλλον, δείχνει και το δεύτερο βίντεο που δημοσίευσε το πρακτορείο από την πύλη του αεροδρομίου που έγινε η έκρηξη, που θεωρείται από τις πιο μεγάλες. Μια άλλη έκρηξη σημειώθηκε στο Baron Hotel, κοντά στο αεροδρόμιο, όπου διέμεναν κυρίως Αμερικανοί που περίμεναν τις τελευταίες ημέρες για να εκκενώσουν τη χώρα. Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι και η συγκεκριμένη έκρηξη ήταν δυνατή. Άνθρωποι με αίματα άρχισαν να τρέχουν παντού, προσπαθώντας να ξεφύγουν.

Από την έκρηξη κοντά στο αεροδρόμιο δεν υπάρχουν Έλληνες μεταξύ των θυμάτων διευκρινίζουν διπλωματικές πηγές, που προσθέτουν ότι σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, μεταξύ των θυμάτων δεν υπάρχουν ούτε Αφγανοί Ελληνικού ενδιαφέροντος.

Οι Ταλιμπάν «δείχνουν» τον ISIS

Δημοσιογράφος στην Καμπούλ μετέφρασε και έστειλε δήλωση του εκπροσώπου των Ταλιμπάν Ζαμιουλάχ Μουτζαχίντ, σύμφωνα με την οποία οι Αμερικανοί είχαν προειδοποιηθεί για πιθανή επίθεση του ISIS στο αεροδρόμιο. «Οι Ταλιμπάν είναι δεσμευμένοι στη διεθνή κοινότητα και δεν θα επιτρέψουν τρομοκράτες να χρησιμοποιήσουν το Αφγανιστάν ως βάση για τις επιχειρήσεις τους. Οι Ταλιμπάν προειδοποίησαν τα αμερικανικά στρατεύματα για πιθανές τρομοκρατικές ομάδες, όπως ο ISIS», φέρεται ότι είπε ο Μουτζαχίντ.

Φωτογραφίες από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης αποτυπώνουν τον πανικό που επικρατεί στην περιοχή. Πολλοί άνθρωποι εμφανίζονται ματωμένοι, ενώ κάποιοι άλλοι μεταφέρονται με καρότσια, ενώ αργότερα μπήκαν και ασθενοφόρα. Η Αμερικανική πρεσβεία απέστειλε μήνυμα προς τους Αμερικανούς να εκκενώσουν το αεροδρόμιο καθώς και να αποφύγουν να προσέλθουν.