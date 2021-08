Μαρία Κωνσταντάκη Instagram: Χωρίς ρούχα, μόνο με ένα καπέλο

Ο Αύγουστος βρήκε την Μαρία Κωνσταντάκη στην Εύβοια και η ηθοποιός θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram μια καλλιτεχνική φωτογραφία της, όπου «φοράει» μόνο το καπέλο της. «No filter, just the sand and a hat» σημείωσε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της φωτογραφίας της, που σημαίνει «χωρίς φίλτρα, μόνο η άμμος και ένα καπέλο».

H ηθοποιός, δεν έχει ίχνος μακιγιάζ στο πρόσωπό της, και κρατάει το ψάθινο καπέλο της. Η φωτογραφία της όπως ήταν αναμενόμενο ενθουσίασε τους followers της στο Instagram, οι οποίοι γέμισαν με καρδιές το ποστ της. Η Μαρία Κωνσταντάκη αποχωρίστηκε εντελώς τα ρούχα και το μαγιό της στις διακοπές της στην Εύβοια. Κράτησε μόνο ένα υπέροχο ψάθινο καπέλο και ανέβασε την πιο ωραία φωτογραφία στο Instagram.

Η ηθοποιός στο τελευταίο της ποστ στο Instagram κάλυψε το κορμί της με ένα καλοκαιρινό καπέλο…

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Maria Konstandaki (@maria_konstandaki)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Maria Konstandaki (@maria_konstandaki)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Maria Konstandaki (@maria_konstandaki)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Maria Konstandaki (@maria_konstandaki)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Maria Konstandaki (@maria_konstandaki)