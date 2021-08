Μεταγραφή Εμπαπέ- Ρεάλ: Προσεφέρει στην Παρί 160 εκατομμύρια και δεν τα δέχεται

Το όνομα του Κιλιάν Εμπαπέ βρίσκεται στο προσκήνιο το τελευταίο διάστημα. Το μέλλον του στην Παρί παραμένει αβέβαιο, με την γαλλική ομάδα να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να τον κρατήσει στο ρόστερ της, ενώ από την άλλη η Ρεάλ, καραδοκεί για την απόκτησή του. Το βράδυ της Τρίτης πολλά ευρωπαϊκά media ανέφεραν ότι οι Μαδριλένοι κινήθηκαν για την απόκτηση του 22χρονου επιθετικού, καταθέτοντας μάλιστα και πρόταση 160 εκατομμυρίων ευρώ για να πείσουν τους Παριζιάνους να τον παραχωρήσουν.

Ωστόσο, σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι «TF1» και τη «Le Parisien», ο ισχυρός άνδρας της Παρί, Νασέρ Αλ Κελαϊφί, απέρριψε την προσφορά των «μερέγνκες», καθώς επιθυμία του είναι να διατηρήσει τον Κιλιάν Εμπαπέ στο ρόστερ της ομάδας και την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Θυμίζεται ότι ο νεαρός αστέρας δεσμεύεται με την Παρί μέχρι το καλοκαίρι του 2022. Η «Athletic» πάντως αναφέρει ότι η Ρεάλ αναμένεται να χτυπήσει και πάλι την πόρτα της Παρί, καταθέτοντας νέα πρόταση η οποία θα «αγγίζει» τα 200 εκατομμύρια ευρώ!

Real Madrid have made an official bid of $188 million for Kylian Mbappe, per multiple reports. pic.twitter.com/Q5pDDCoXTC

— B/R Football (@brfootball) August 24, 2021