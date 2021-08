Παραολυμπιακοί Αγώνες 2021- Ελλάδα: Αύριο η Τελετή έναρξης στο Τόκιιο

Δύο εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση των Ολυμπιακών Αγώνων, το Τόκιο ετοιμάζεται να υποδεχτεί τους Παραολυμπιακούς Αγώνες. Αύριο στις 14:00 θα πραγματοποιηθεί η Τελετή Εναρξης (τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ) σε μία περίοδο που στο Τόκιο τα κρούσματα συνεχίζουν να αυξάνονται και μάλιστα έχουν εντοπιστεί αρκετά εντός Ολυμπιακού Χωριού.

Συνολικά, λίγο πάνω από 4.000 αθλητές από 135 χώρες του κόσμου θα συμμετέχουν στην γιορτή του αθλητισμού, μεταξύ των οποίων και 46 από την Ελλάδα όπου θέλουν να έχουν μία πορεία αν όχι ισάξια με αυτή του Πεκίνου το 2008 (ρεκόρ με 20 μετάλλια), τουλάχιστον να είναι σε υψηλά επίπεδα, με κατάκτηση αρκετών μεταλλίων. Το αγωνιστικό μέρος της διοργάνωσης ξεκινά ουσιαστικά μεθαύριο καθώς αύριο θα πραγματοποιηθεί μόνο η Τελετή έναρξης. Στις 5 Σεπτεμβρίου ολοκληρώνονται οι Παρολυμπιακοί Αγώνες.

