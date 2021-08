Πέτρος Κωστόπουλος Μύκονος: Ο Μάξιμος μεγάλωσε – Μπαμπάς και γιος ποζάρουν παρέα

Ο Πέτρος Κωστόπουλος απολαμβάνει τις διακοπές του στη Μύκονο, με τον γιο του, Μάξιμο.

Στην τελευταία ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram είδαμε μια φωτογραφία, στην οποία βλέπουμε πατέρα και γιο να χαμογελούν πλατιά, φορώντας τα μαγιό τους και γυαλιά ηλίου.

Ο γιος του Πέτρου Κωστόπουλου, Μάξιμος, έχει μεγαλώσει πολύ -πλέον είναι 14 ετών. Οι δυο τους απολαμβάνουν τη θάλασσα και τον ήλιο.

«As good as it gets, μαζι. Παντα» σημείωσε στη λεζάντα της ανάρτησης, η οποία συγκέντρωσε πάνω από 6,5 χιλιάδες like. Πολλά ήταν και τα σχόλια από τους followers του Πέτρου Κωστόπολου. Μάλιστα, στα stories είδαμε ακόμα μια φωτογραφία, όπου τους βλέπουμε ξανά μαζί, σε άλλη πόζα.

Ο Πέτρος Κωστόπουλος έχει σημειώσει σε συνέντευξή του στη BOVARY: «Με τις κόρες μου έχω μια υπέροχη σχέση. Οι συζητήσεις μας είναι πλέον συζητήσεις ενηλίκων. Νομίζω ότι συζητάμε τα πάντα. Εκείνες είναι περήφανες για μένα κι εγώ είμαι περήφανος για εκείνες. Χαίρομαι πολύ γιατί οι δυο τους τα πάνε πολύ καλά μεταξύ τους και είναι και οι δύο “ερωτευμένες” με τον αδελφό τους».