Ζβέρεφ – Τσιτσιπάς κινητό: Έξαλλος ο Γερμανός με τον Έλληνα τενίστα, τι συνέβη

Εξαλλος έγινε ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ με τον Στέφανο Τσιτσιπά καθώς ο Έλληνας πήγε στα αποδυτήρια με όλα του τα πράγματα, με τον Γερμανό να κάνει παράπονα στον διαιτητή ότι αντάλλαξε μηνύματα με τον πατέρα του. Απίστευτο περιστατικό πριν από την έναρξη του δεύτερου σετ στον ημιτελικό του Σινσινάτι απέναντι στον Αλεξάντερ Ζβέρεφ και τον Στέφανο Τσιτσιπά. Ο Τσιτσιπάς ζήτησε από τον διαιτητή να πάει στα αποδυτήρια κάτι που και έγινε. Αυτό που προκάλεσε τις έντονες διαμαρτυρίες του Ζβέρεφ ήταν το γεγονός ότι ο Έλληνας τενίστας πήρε μαζί όλα του τα πράγματα και πολύ πιθανόν το κινητό του.

Έτσι ο Γερμανός διαμαρτυρήθηκε έντονα στον chair umpire λέγοντας πως ο Στέφανος έχει το κινητό μαζί του και πιθανότατα έστελνε μηνύματα με τον πατέρα και προπονητή του. “Έχει πάρει το κινητό του και τα πάντα μαζί. Πηγαίντε να ελέγξετε. Είναι συνέχεια στο κινητό του, το ίδιο συνέβη και στο Παρίσι και σε κάθε τουρνουά που έχει παίξει”. Μάλιστα η κάμερα έπιασε τον πατέρα του Στέφανου, Απόστολο Τσιτσιπά να κρατάει το κινητό του την ώρα που ο γιος του βρισκόταν στα αποδυτήρια.

Ο διαιτητής προσπαθούσε να ηρεμίσει τον Ζβέρεφ λέγοντάς του πως δεν είναι δική του αρμοδιότητα και πως ο Τσιτσιπάς ξέρει τους κανόνες και το τι πρέπει να κάνει. Με την επιστροφή του Τσιτσιπά στο κορτ, ο κόσμος αποδοκίμασε τον Έλληνα πρωταθλητή ενώ είχαν περάσει οκτώ λεπτά που ο Στέφανος βρισκόταν στα αποδυτήρια.

Από την πλευρά του Στέφανος Τσιτσιπάς, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου θέλησε να ξεκαθαρίσει πως πήγε στα αποδυτήρια για να αλλάξει, μιας και είχε ιδρώσει αρκετά και όχι για να μιλήσει με τον πατέρα του. «Ο διαιτητής δεν έχει την καλύτερη φήμη ανάμεσα στους παίκτες. Ήθελα να πάω να αλλάξω στο τρίτο σετ επειδή είχα ιδρώσει αρκετά. Δεν μπορούσα καν να κρατήσω τη ρακέτα μου. Ο διαιτητής αποφάσισε να μη μου δώσει αυτό το τάιμ αουτ που ειλικρινά ήθελα για να πάω να αλλάξω όλα τα υγρά μου ρούχα που καταλαβαίνετε ότι δεν ήταν ιδανικό να συνεχίσω να παίζω με αυτά στο τρίτο σετ», ανέφερε αρχικά και συνέχισε λέγοντας:

«Τα κατάφερα κάπως, αλλά δεν ήταν σωστό απ’ αυτόν που δεν με άφησε να πάω. Δεν ξέρω αν τον επηρέασε η αντίδραση του Ζβέρεφ ή αναφέρεται στους κανονισμούς που δεν το νομίζω αλλά θα το δω αργότερα. Σε έναν παίκτη πρέπει να επιτρέπεται να πηγαίνει στο μπάνιο σε κάθε σετ σύμφωνα με όσα γνωρίζω. Ο διαιτητής από τη πλευρά του, για κάποιο λόγο, ήθελε να αλλάξει τους κανόνες κάτι που δεν ήταν σωστό. Είχα και στο παρελθόν θέματα με αυτόν τον διαιτητή.

Προσπαθούμε να παίξουμε τένις. Σίγουρα ιδρώνουμε πολύ δίνοντας τον καλύτερο μας εαυτό και τη προσπάθεια μας αυτή δεν την εκτιμάει κανείς. Ηδη το είπα. Δεν είναι κάτι τρελό, δεν είναι αστροφυσική. Πηγαίνω στα αποδυτήρια για να αλλάξω μπλούζα. Δεν νομίζω ότι θα ήταν ωραίο να αλλάξω το σορτσάκι μου στο κορτ, μπροστά σε όλους. Προτιμώ να το κάνω στα αποδυτήρια για να αλλάξω κάλτσες και παπούτσια. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάτι τρελό σε αυτό. Είμαι ένας άνθρωπος που ιδρώνει λίγο παραπάνω από τους άλλους. Θεωρώ πως αυτό είναι αποδεκτό. Κάποιοι με δουλεύουν και κάνουν πλάκα για αυτό αλλά έτσι είναι. Οι άνθρωποι πρέπει να το καταλάβουν. Δεν θα σταματήσω να το κάνω επειδή με κάνει και αισθάνομαι καλύτερα όταν βγαίνω στο κορτ για να ξεκινήσω το νέο σετ».

