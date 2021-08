Πρόσφυγες από Αφγανιστάν – Ελλάδα: Ξεκάθαρη η κυβέρνηση

Ξεκάθαρη είναι η θέση της Ελλάδας αναφορικά με τη διαχείριση τυχόν παράτυπων μεταναστευτικών ροών από το Αφγανιστάν, στον απόηχο της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε το απόγευμα της Παρασκευής ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν. Λίγες μέρες μετά την κατάληψη της Καμπούλ από τους Ταλιμπάν, ο Πρωθυπουργός τόνισε -και υπήρξε συναντίληψη με την τουρκική πλευρά- ότι πρέπει να στηριχθούν κράτη που βρίσκονται κοντά στο Αφγανιστάν ώστε να φιλοξενήσουν όσους θέλουν να μεταναστεύσουν από τη χώρα, για να παραμείνουν σε μικρή απόσταση από τις εστίες τους.

Μητσοτάκης και Ερντογάν έχουν καταστήσει σαφές ότι οι δύο χώρες δεν θα γίνουν αποθήκες μεταναστών. Ειδικά η Ελλάδα έχει αναλάβει αρκετά μεγάλο βάρος ως εξωτερικό σύνορο της Ε.Ε., ενώ, σύμφωνα με όσα αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, η φιλοσοφία της σημερινής κυβέρνησης όσον αφορά την προστασία των χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων, καθώς και το νομικό υπόβαθρο για τη διαχείριση αιτημάτων ασύλου είναι σαφώς διαφορετικά σε σχέση με την πολιτική που ακολουθήθηκε την περίοδο 2015-16 από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. «Δεν υπάρχει περίπτωση να ζήσουμε ξανά εκείνες τις χαοτικές στιγμές που ζήσαμε το 2015 ή να γίνει η χώρα ξέφραγο αμπέλι», δήλωσε το πρωί στον ΣΚΑΪ ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, προσθέτοντας μάλιστα ότι ούτε η Τουρκία επιθυμεί ροές προς το έδαφός της.

Στο πλαίσιο αυτό το Κέντρο Συνοριακής Φύλαξης Ορεστιάδας, που βρίσκεται στο χωριό Χειμώνιο στον Έβρο βρίσκεται σε εγρήγορση, ενώ οι ελληνικές δυνάμεις που περιπολούν στα χερσαία σύνορα είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά καταστάσεις όπως αυτές στα τέλη Φεβρουαρίου και το Μάρτιο του 2020. Σε φάση ετοιμότητας βρίσκονται και τα πληρώματα του Λιμενικού Σώματος που περιπολούν μέρα και νύχτα στο Αιγαίο.

Η ολοκλήρωση του φράχτη στον Εβρο ολοκληρώνεται σταδιακά και ήδη τα 40 χιλιόμετρα είναι έτοιμα. Ο φράχτης έχει φτιαχτεί από κομμάτι χάλυβα ύψους 5 μέτρων, ενώ έχει προστεθεί και αντι-αναρριχητικό πλέγμα με προεξοχές και σιδερένια αγκάθια. Ο φράχτης στηρίζεται σε πασσάλους που έχουν καρφωθεί σε 6 μέτρα βάθος.

Τα σύνορα ενισχύονται και με την τοποθέτηση πλεγμάτων σε ορισμένα σημεία- περάσματα, ενώ για την επιτήρηση χρησιμοποιούνται και drones, που έχει εφοδιάσει την ελληνική πλευρά η Ευρωπαϊκή Ενωση. Κατά μήκος των συνόρων έχουν δημιουργηθεί και πύργοι ελέγχου, έχουν τοποθετηθεί κάμερες που παρακολουθούν τις κινήσεις από την άλλη πλευρά των συνόρων ακόμα και τη νύχτα, ενώ τα ηλεκτρονικά δεδομένα αποστέλλονται σε κέντρο ελέγχου, όπου υφίστανται ανάλυση και επεξεργασία.

A high-pitched "sound cannon" is being used by police in Greece to deter migrants from crossing into the country from Turkey. European Union authorities are also funding a new automated surveillance network as part of a digital fortress, and border walls. https://t.co/1nlXqBRmnb pic.twitter.com/biSYqZ8Er2

— AP Europe (@AP_Europe) May 31, 2021