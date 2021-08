Τσιτσιπάς Αλιασίμ- αγώνας: Όσα δήλωσε μετά την νίκη του επί του Καναδού

Μερικά εκατοστά παραλίγο να αλλάξουν την τροχιά του προημιτελικού Western & Southern Open, ανάμεσα στον Στέφανο Τσιτσιπά και τον Φέλιξ-Οζιέρ Αλιασίμ. Αλλά ο Έλληνας πρωταθλητής διατήρησε την ψυχραιμία του και κατάφερε να κερδίσει μια θέση στα ημιτελικά στο Σινσινάτι, για δεύτερη διαδοχική χρονιά.

Παρά το γεγονός ότι «γλίστρησε» στο δεύτερο σετ, ο Τσιτσιπάς νίκησε με 6-2, 5-7, 6-1 έπειτα από δύο ώρες και 12 λεπτά και έφθασε στους «4» του τουρνουά στο Σινσινάτι, εκεί όπου τα ξημερώματα (1:00) θα αντιμετωπίσει το «χρυσό» ολυμπιονίκη, Αλεξάντερ Ζβέρεφ, για μία θέση στον τελικό. «Το τένις είναι ένα παιχνίδι ψυχολογίας και συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Είναι σημαντικό να παραμείνεις στις ρίζες σου και σε αυτό που κάνεις καλύτερα» δήλωσε ο Τσιτσιπάς στη συνέντευξή του στο γήπεδο.

