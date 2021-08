Νικόλ Κίντμαν – Χονγκ Κονγκ: Αντιδράσεις για την απαλλαγή της από την καραντίνα

Με το που πάτησε το πόδι της η Νικόλ Κίντμαν στο Χονγκ Κονγκ ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων εξαιτίας της ευνοικής μεταχείρισης που έλαβε από την κυβέρνηση στο πλαίσιο των μέτρων κατά του κορονοϊού. Πιο συγκεκριμένα, τα υφιστάμενα μέτρα για την πανδημία στην περιοχή ορίζουν πως όσοι εισέρχονται από το εξωτερικό θα πρέπει να μπαίνουν σε επταήμερη καραντίνα, κάτι που δεν συνέβη στην περίπτωση της χολιγουντιανής σταρ. Η Κίντμαν ταξίδεψε από την Αυστραλία στο Χονγκ Κονγκ για τα γυρίσματα της νέας της σειράς The Expats και δύο μέρες μετά την άφιξή της εθεάθη από τους παπαράτσι να ψωνίζει σε γνωστή κεντρική μπουτίκ.

LATEST: Nicole Kidman is allowed to skip Hong Kong's strict hotel quarantine after flying in from Sydney to film a TV series, reports say https://t.co/MDglL4V1IH — Bloomberg (@business) August 19, 2021

Σε επίσημη ανακοίνωσή της η κυβέρνηση παραδέχτηκε πως στην περίπτωση της 54χρονης ηθοποιού έγινε εξαίρεση «ώστε να ολοκληρώσει τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις». Επιπλέον, ζητήθηκε από την Κίντμαν να εμβολιαστεί κατά του κορονοϊού, να μείνει σε κατάλυμα συγκεκριμένων προδιαγραφών αλλά και να υποβάλλεται σε τακτικά τεστ. Παρ΄όλα αυτά, η κυβέρνηση δέχτηκε «κύμα» αποδοκιμασίας στα social media για τα διπλά μέτρα και σταθμά που εφαρμόζει κατ΄επιλογήν.

But, wait a minute….I thought we were all in this together……🤔#NicoleKidman pic.twitter.com/HZrt95PdmM — Mother of Hope (@opinionatedmum1) August 19, 2021

«Έχουμε κατοίκους του Χονγκ Κονγκ που δεν μπορούν να επιστρέψουν αν δεν είναι εμβολιασμένοι και παραμένουν 2-3 εβδομάδες σε καραντίνα, αλλά η Νικόλ Κίντμαν εισέρχεται έτσι απλά;» έγραψε ένας χρήστης στο Twitter.

«Οι Ολυμπιονίκες απαιτείται να παραμείνουν σε καραντίνα, αλλά η Νικόλ Κίντμαν όχι επειδή είναι σταρ του Χόλιγουντ και πρέπει να γυρίσει τη σειρά “Expats”» αναφέρεται σε άλλο σχόλιο.