Έπεσε στις ράγες: Δραματική διάσωση επιβάτη στη Νέα Υόρκη

Το ίδιο τον θάνατο είδε με τα μάτια του ένας επιβάτης που κατέρρευσε στις ράγες σταθμού του μετρό της Νέας Υόρκης, καθώς δευτερόλεπτα πριν την άφιξη του συρμού, τον απομάκρυναν ένας αστυνομικός κι ένας από τους παριστάμενους. Το βίντεο, που τράβηξε ένας από τους επιβάτες, δείχνει τον αναίσθητο άνδρα να κείτεται πάνω στις ράγες με το πρόσωπο προς το έδαφος στο σταθμό του Μπρονξ της Νέας Υόρκης, την ώρα που άλλα άτομα στην αποβάθρα φωνάζουν ζητώντας βοήθεια.

NYPD cops help New Yorkers at any cost!

When a sick strap hanger lost consciousness and fell on the subway tracks in the Bronx, @NYPDTransit officers didn’t hesitate for a moment to put his safety ahead of their own. We’re also grateful to the Good Samaritan who bravely helped. pic.twitter.com/m0kmylDUJJ

— NYPD NEWS (@NYPDnews) August 19, 2021