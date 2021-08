Αδέρφια Αντετοκούνμπο – πυρόπληκτοι: Μία ακόμα σπουδαία κίνηση

Μια ακόμα σπουδαία κίνηση έκανε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο για να βοηθήσει τους πυρόπληκτους στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, ο πρωταθλητής του ΝΒΑ με τους Μιλγουόκι Μπακς ανακοίνωσε με μια του ανάρτηση στο Instagram πως το 50% από τα έσοδα του e-shop που διατηρεί με τα αδέρφια του, το «Antetokounbros Shop -We are all Bros» θα διατεθούν για τη στήριξη των πυρόπληκτων στη χώρα μας. Τις προηγούμενες ημέρες, ο MVP των τελικών του ΝΒΑ μέσω της πρωτοβουλίας The GiANT Heart, προσέφερε αρκετά δωμάτια σε πολλά ξενοδοχεία ώστε να μείνουν οι άνθρωποι που είδαν τα σπίτια τους να καίγονται, ή αναγκάστηκαν να τα αφήσουν πίσω.

Με την άφιξή του στην Ελλάδα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε υποσχεθεί πως θα στήσει μια μεγάλη γιορτή στα Σεπόλια μαζί με το τρόπαιο του ΝΒΑ. Αυτό το event είχε προγραμματιστεί για την Τρίτη, 3 Αυγούστου, ωστόσο οι φωτιές σε Βαρυμπόμπη, Ηλεία και Εύβοια που είχαν ήδη τον έκαναν να το ακυρώσει σεβόμενος τον πόνο τόσων ανθρώπων. Συγκεκριμένα, στο twitter είχε γράψει τότε: «Ευχόμαστε να μην έχουμε θύματα από τη φωτιά. Εννοείται ότι ακυρώνουμε τη σημερινή γιορτή στα Σεπόλια. Θα ενημερώσουμε για νέα μέρα κ ώρα!».