Στήριξη πυρόπληκτων – φωτιές: Πόσα συγκέντρωσαν οι ομογενείς της Αυστραλίας

Συγκινητική είναι η ανταπόκριση των ομογενειακών οργανώσεων αλλά και των ατομικών πρωτοβουλιών των Ελλήνων της Αυστραλίας στα θύματα της πύρινης λαίλαπας που εξακολουθεί να μαστίζει την Ελλάδα. Ήδη ο έρανος έχει αποφέρει πάνω από μισό εκατομμύρια δολάρια και συνεχίζεται. Συγκεκριμένα ο ραδιοέρανος που έκανε η Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας μέσω του 3ΧΥ το περασμένο Σάββατο συγκέντρωσε (σε προσφορές) 350.000 δολάρια. Συνολικά, μέχρι στιγμής, ο έρανος της Αρχιεπισκοπής έχει αποφέρει πάνω από 450.000 δολάρια.

Ο έρανος της Αρχιεπισκοπής γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού και της πλατφόρμας gofundme.com, με τα ακόλουθα στοιχεία:

Τραπεζικός Λογαριασμός:

Greek Orthodox Archdiocese of Australia consolidated trust Western Australia

BSB: 082 – 057

Acc: 12 693 2006

Gofundme: gofundme.com/f/greece-2021-fire-appeal

Η Ελληνική Κοινότητα Μελβούρνης ενημέρωσε την ομογενειακή εφημερίδα Νέος Κόσμος ότι ο έρανος που διεξάγεται σε συνεργασία με άλλους φορείς της ομογένειας «πάει πολύ καλά» αν και δεν δόθηκε συγκεκριμένο ποσόν.

Όσοι θέλουν να προσφέρουν μπορούν να το κάνουν μέσω του Go Fund Me που δημιουργήθηκε στο https://gofund.me/e071edf0

Ή καταθέτοντας την προσφορά τους σε ειδικό λογαριασμό της Κοινότητας που έχει ανοιχτεί.

Greek Community – (Greek Fires) account:

BSB: 063 023

ACT: 1042 1568

Έρανο ξεκίνησε και η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Για τον σκοπό αυτό έχει ανοιχτεί Τραπεζικός Λογαριασμός στην Delphi Bank με τα κάτωθι στοιχεία, όπου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καταθέτουν απευθείας το χρηματικό ποσό που επιθυμούν.

Delphi Bank: BSB: 941200, Account number: 200637044, Account name: “The Greek Orthodox Community of NSW Ltd – Greek Fire

Victims Appeal 2021”.

H ΑΧΕΠΑ

Η ΑΧΕΠΑ Βικτώριας αποφάσισε η καταβολή $10,000 δολαρίων από το ταμείο του Οργανισμού για το ξεκίνημα και παρακαλεί τα μέλη, συμπατριώτες και φίλους να συνδράμουν με τις προσφορές τους αυτή την προσπάθεια, καταβάλλοντας τις δωρεές τους δια μέσου.

AHEPA VICTORIA GoFundMe Campaign: AHEPA VICTORIA GREEK FIRES APPEAL, organized by AHEPA VICTORIA, ή κατευθείαν κατάθεση στον λογαριασμό:

2. AHEPA Victoria inc. Philanthropy στην τράπεζα Westpac Bank BSB 033089 Ac No. 609293, με το όνομα του καταθέτη για αναγνώριση.

Πού και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους πυρόπληκτους

Μέσα στις κραυγές αγωνίας των κατοίκων που χάνουν τα σπίτια και την περιουσία τους και την ώρα που ο πύρινος κλοιός απειλεί δεκάδες διαφορετικά μέτωπα στη χώρα, το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε σαν άνθρωποι είναι να προσφέρουμε τη βοήθειά μας, με τον τρόπο που ο καθένας μπορεί. Αυτή είναι η λίστα με μερικά από τα σημεία στα οποία μπορεί να σπεύσει κανείς για να παρέχει βοήθεια.

Προσωρινή στέγη

Για τους πυρόπληκτους που αναζητούν προσωρινή στέγαση αλλά και για όσους επιθυμούν να διαθέσουν για ένα διάστημα ένα χώρο για τον σκοπό αυτό, έχει δημιουργηθεί η παρακάτω λίστα.

Εδώ θα βρείτε τις διαθέσιμες φιλοξενίες ως τώρα: shorturl.at/jyN17

Εδώ θα βρείτε τη φόρμα για να δηλώσετε φιλοξενίες: https://forms.gle/2atn5TToBduVhxSP6

Τόποι φιλοξενίας πυρόπληκτων ζώων

Αττική

«A little shelter – Athens», 6974755990, Facebook & Instagram

Αχαρνές

Κτηνιατρείο του Αλέξανδρου Προκοπίου, οδός Θρακομακεδόνων 210, 2102431536

Γέρακας

Κτηνιατρικό κέντρο Γέρακα, Ερμού 8, Γέρακας, τηλ. 2117005677

Εκάλη

Νοσοκομείο ζώων Άγιος Μόδεστος, Λεωφόρος Θησέως 35, 210-8134772, 210-8133574

Εξάρχεια

Pet Corner, Τοσίτσα 5 – μέχρι τις 3 μ.μ., για συλλογή πρώτων ειδών (νερά, γάζες, υποσέντονα, ορός, μάσκες, ξηρά τροφή-κονσέρβες, πήλινα μπολάκια, κηραλοιφή, pulvo)

Ηλιούπολη

Δωρεάν περίθαλψη ζώων στο κτηνιατρείο Ιωάννη Σαμολαδά, Αναστάσεως 43, 2109735140 – από τις 10 π.μ. έως τις 2 μ.μ. & 5.30 μ.μ. έως 8.30 μ.μ.

Θρακομακεδόνες

Στο Ολυμπιακό Χωριό θα υπάρχει από αύριο 05/08 ομάδα της Εθελοντικής Δράσης Κτηνιάτρων Ελλάδας (Ε.Δ.Κ.Ε.), καθώς και κτηνίατροι από το κτηνιατρείο Vets4Life.

Κορωπί Αττικής

Γαϊδουροχώρα, 6944616160

Πολυδένδρι

Κτηνιατρείο του Παναγιώτη Ξυραφά, Λεωφόρος Ειρήνης, 22950 53680

Πόρτο Ράφτη Αττικής

Λεύκη Παπαδημητρίου, 6934593459