Αϊτή σεισμός- νεκροί: 2.189 έχασαν τη ζωή τους- Συνεχείς μετασεισμοί

Ο απολογισμός των θυμάτων του σεισμού 7,2 βαθμών ο οποίος έπληξε την Αϊτή το Σάββατο έχει φθάσει ως εδώ τους 2.189 νεκρούς, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες της Πολιτικής Προστασίας.

Οι πλημμύρες που προκάλεσαν οι σφοδρές βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών διέκοψαν τις περισσότερες προσπάθειες να βρεθούν επιζώντες στα συντρίμμια των χιλιάδων κτιρίων που κατέρρευσαν, ενώ επιδείνωσαν ακόμη περισσότερο την κατάσταση χιλιάδων ανθρώπων που έχουν μείνει άστεγοι, χωρίς τρόφιμα ούτε νερό.

#Breakingnews 7.2 strong #earthquake rock the coast of #Haiti . #tsunami warning.This is the strongest #earthquake after 2018 . Pray 4 the People of #Haiti . Stay strong prayer 🙏 #haitiearthquake pic.twitter.com/wJOnle4TG7

Πολλά κτίρια ταρακουνήθηκαν το βράδυ της Τετάρτης (σ.σ. Πέμπτη το πρωί ώρα Ελλάδας) εξαιτίας ισχυρού μετασεισμού που έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην πολη Λε Καγιέ, όπου πολλά κτίρια κατέρρευσαν όταν έπληξε τη νότια Αϊτή ο ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,2 βαθμών το Σάββατο.

«Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται», σημείωσε η Πολιτική Προστασία της χώρας μέσω Twitter.

Οι πλημμύρες που προκάλεσαν οι σφοδρές βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών διέκοψαν τις προσπάθειες να βρεθούν επιζώντες στα συντρίμμια δεκάδων χιλιάδων κτιρίων που κατέρρευσαν, περιέπλεξαν τις προσπάθειες να διανεμηθεί βοήθεια στους σεισμοπαθείς και επιδείνωσαν ακόμη περισσότερο την κατάσταση χιλιάδων ανθρώπων που έμειναν άστεγοι, χωρίς τρόφιμα ούτε νερό.

“Can anybody hear me?”

A search and rescue team from Virginia continued their search for survivors in Les Cayes, Haiti, following Tropical Storm Grace, which hit days after a deadly earthquake. https://t.co/An3x6pEw5K pic.twitter.com/FedKNuoSHg

— ABC News (@ABC) August 19, 2021