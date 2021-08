Ταλιμπάν – Αφγανιστάν κλέφτες: Η φρίκη μόλις άρχισε

Το πραγματικό τους πρόσωπο αρχίζουν να δείχνουν οι Ταλιμπάν μόλις τρεις ημέρες μετά την κατάληψη της πρωτεύουσας του Αφγανιστάν, Καμπούλ. Οι Ταλιμπάν έχουν ήδη αρχίσει να καταδιώκουν φερόμενους κλέφτες και να τους δένουν σε φορτηγά με τα οποία περιφέρονται στην Καμπούλ, πυροβολούν εναντίον πλήθους που προσπαθεί να διαφύγει προς το αεροδρόμιο που ελέγχεται από τις ΗΠΑ και πηγαίνουν από σπίτι σε σπίτι, θέλοντας να μάθουν ποιος ζει, πού… Οι αποκαλούμενοι «Άγγελοι της Σωτηρίας» σέρνουν διά της βίας υπόπτους από τα σπίτια τους υπό την απειλή όπλων και τους στήνουν στους τοίχους, τρεις μόλις ημέρες μετά την κατάληψη της Καμπούλ.

Ένα άλλο βίντεο δείχνει έναν φερόμενο κλέφτη αυτοκινήτου με το πρόσωπό του καλυμμένο με πίσσα και δεμένο στο πίσω μέρος ενός φορτηγού, με τα χέρια πίσω από την πλάτη, και τους περαστικούς να κοιτάζουν έκπληκτοι. Ένας αστυνομικός της Τροχαίας στέκεται κοντά στο σημείο και ρυθμίζει την κυκλοφορία, φαινομενικά ατάραχος ή αδύναμος να αποτρέψει τη σκληρή απόδοση δικαιοσύνης των Ταλιμπάν.

Άλλα πλάνα δείχνουν μέλη της ισλαμικής οργάνωσης έξω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ να χρησιμοποιούν AK-47 και εκτοξευτές ρουκετών και να προχωρούν προς το τρομοκρατημένο πλήθος, πυροβολώντας στον αέρα.

Heeft een punt die niksnut. De Taliban wil graag dat iedereen gewoon weer zijn/haar taak of werk hervat. Zelfs looters en ander tuig krijgt straf op een manier die wij kennen van na de oorlog in 1945. pic.twitter.com/33xUYWhTkr

Την ίδια ώρα, οι πρώην δημόσιοι υπάλληλοι και εκείνοι που εργάζονται για ξένες χώρες είναι «φυλακισμένοι» στα ίδια τους τα σπίτια και ζουν υπό τον φόβο, καθώς οι Ταλιμπάν περνούν από σπίτι σε σπίτι ανακρίνοντας τον κόσμο σχετικά με την ταυτότητα και το επάγγελμα. Κάτι για το οποίο μίλησε και η πρώτη γυναίκα δήμαρχος της χώρας, η Ζαρίφα Γκαφάρι, λέγοντας ότι «απλώς, περιμένει να έρθουν οι Ταλιμπάν στο σπίτι της». Ένας πρώην διερμηνέας ανέφερε ότι είδε το σπίτι του να πέφτει θύμα επιδρομής μέσω μιας εφαρμογής στο τηλέφωνό του, καθώς ο ίδιος παραμένει κρυμμένος σε ένα ασφαλές σπίτι.

Ολα αυτά την ώρα που οι τζιχαντιστές έχουν χαρακτηριστεί «Ταλιμπάν 2.0» εξαιτίας της προσπάθειάς τους να πείσουν τον κόσμο ότι έχουν εκμοντερνιστεί σε σύγκριση με τους Ταλιμπάν πριν από 20 χρόνια.

After receiving complaints from #Kabul residents, Taliban found a safe house of armed looters in Qalah e Fathullah area. pic.twitter.com/BN2NAwZ7CD @Abdulhadihella1

