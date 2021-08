Φωτιά Σεν Τροπέ- Γαλλία: Ένας νεκρός από την πυρκαγιά- Μάχη για να ελεγχθεί η πυρκαγιά

Γάλλοι πυροσβέστες έδωσαν μάχη στη διάρκεια της νύκτας για να περιορίσουν την πυρκαγιά στους λόφους πίσω από το παραλιακό θέρετρο Σεν-Τροπέ, δήλωσαν σήμερα τοπικός κυβερνητικός αξιωματούχος που είναι αρμόδιος για την περιφέρεια.

Ο τοπικός κυβερνητικός αξιωματούχος, ο οποίος είναι αρμόδιος για τη νότια περιφέρεια του Βαρ, όπου ξέσπασε η πυρκαγιά τη Δευτέρα, δήλωσε πως η φωτιά δεν είχε ακόμη τεθεί υπό έλεγχο τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν μετέβη στον τόπο των επιχειρήσεων από τη θερινή κατοικία του, που βρίσκεται σε κοντινή περιοχή, για να ευχαριστήσει τους πυροσβέστες για τις προσπάθειές τους.

The fire brigade in the #Var region of southern #France have released images of a wildfire raging in the area. Thousands of people, including tourists in campsites, have been evacuated to escape the blaze near the plush resort of Saint-Tropez @AFP

pic.twitter.com/yCL6YBWjhf

— Randa HABIB (@RandaHabib) August 17, 2021