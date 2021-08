Διάγγελμα Μπάιντεν – Αφγανιστάν: “Υποστηρίζω σθεναρά την απόφασή μου”

Την απόφασή του να αποσύρει τον αμερικανικό στρατό από το Αφγανιστάν υπερασπίστηκε κατά το διάγγελμά του βράδυ της Δευτέρας, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν. Εν μέσω έντονης αποδοκιμασίας για την «ήττα και την χαοτική» απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων από το Αφγανιστάν, ο πρόεδρος της χώρας, διέκοψε τις καλοκαιρινές του διακοπές και επέστρεψε στον Λευκό Οίκο προκειμένου να απευθυνθεί στον αμερικανικό λαό. Όπως σημειώνει ανάλυση του CNN, η πολιτική αποτυχία του Τζο Μπάιντεν να οργανώσει μια επείγουσα και συντεταγμένη έξοδο θα κηλιδώσει την υστεροφημία του, ενώ αναμένεται να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την αμερικανική προεδρία που «μαστίζεται» από κρίσεις.

Ωστόσο, ο αναλυτής του αμερικανικού δικτύου τονίζει πως το αποτέλεσμα στο Αφγανιστάν μοιάζει απότοκο μιας αδυναμίας 20 ετών των ΗΠΑ και των συμμάχων τους, συνοδευόμενης από αδυναμία κατανόησης της πολιτικής κατάστασης στο Αφγανιστάν, κόπωσης της κοινής γνώμης από τις πολεμικές επιχειρήσεις και διαφθοράς της απερχόμενης αφγανικής κυβέρνησης.

We went to Afghanistan almost 20 years ago with clear goals: get those who attacked us on September 11, 2001—and make sure al Qaeda could not use Afghanistan as a base from which to attack us again.

We did that—a decade ago.

Our mission was never supposed to be nation building.

— President Biden (@POTUS) August 16, 2021