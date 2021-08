Τραμπ – Αφγανιστάν: Καλεί τον Μπάιντεν να παραιτηθεί μετά τη “θρυλική ήττα”

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκρινε χθες Κυριακή ότι ο Τζο Μπάιντεν οφείλει να παραιτηθεί, εξαιτίας της νίκης των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, καθώς και εξαιτίας της κακοδιαχείρισης, κατ’ αυτόν, από μέρους του διαδόχου του στον Λευκό Οίκο άλλων προβλημάτων, όπως η πανδημία του νέου κορωνοϊού. «Είναι καιρός ο Τζο Μπάιντεν να παραιτηθεί ατιμασμένος διότι επέτρεψε να γίνει αυτό που έγινε στο Αφγανιστάν, καθώς επίσης και εξαιτίας της ιλιγγιώδους αύξησης των κρουσμάτων του νέου κορωνοϊού, της καταστροφής στα σύνορα, της καταστολής της ενεργειακής μας ανεξαρτησίας και της παράλυσης της οικονομίας μας», υποστήριξε ο Ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε.

Η παραίτηση του Μπάιντεν «δεν είναι δα τόσο μεγάλη υπόθεση, δεδομένου ότι δεν εξελέγη με νόμιμο τρόπο», πρόσθεσε ειρωνικά ο κ. Τραμπ, που συνεχίζει να ερίζει, χωρίς να παρουσιάζει κάποια απόδειξη για αυτό, πως εκείνος κέρδισε τις εκλογές του 2020. Ο μεγιστάνας, που είχε την εποπτεία των διαπραγματεύσεων με τους Ταλιμπάν στο πλαίσιο των οποίων συμφωνήθηκε η αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων που απέμεναν στο Αφγανιστάν, λογαριάζει προφανώς να φορτώσει όλο το βάρος της ευθύνης των εξελίξεων στην ασιατική χώρα στον διάδοχό του.

«Αυτό που έκανε ο Τζο Μπάιντεν στο Αφγανιστάν είναι θρυλικό. Θα μείνει στην ιστορία ως μια από τις μεγαλύτερες αμερικανικές ήττες», υποστήριξε σε προηγούμενη ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε χθες Κυριακή.

Τον περασμένο Ιούλιο, στις 8 του μήνα, ο Τζο Μπάιντεν παραχωρούσε συνέντευξη Τύπου ενημερώνοντας για την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από το Αφγανιστάν. Ο ίδιος τότε διαβεβαίωνε ότι η Ουάσιγκτον “πέτυχε τους στόχους της” στη χώρα όσον αφορά στον αγώνα της κατά της τρομοκρατικής απειλής. “Τερματίζουμε τον μακρύτερο πόλεμο της Αμερικής”, είχε δηλώσει ο Μπάιντεν, τονίζοντας ότι “δεν θα στείλω άλλη μια γενιά Αμερικανών να πολεμήσει στο Αφγανιστάν”.

Σε ερώτηση που δέχτηκε από δημοσιογράφο, ωστόσο, για το αν αυτή η εξέλιξη θα έκανε αναπόφευκτη την κατάληψη της χώρας από ισλαμιστές αντάρτες, ο ίδιος είχε απαντήσει: “Όχι, δεν είναι αναπόφευκτη. Τα αφγανικά στρατεύματα διαθέτουν 300.000 καλά εξοπλισμένους στρατιώτες -εξίσου καλά εξοπλισμένους όπως κάθε στρατός στον κόσμο- αλλά και αεροπορικές δυνάμεις απέναντι σε περίπου 75.000 Ταλιμπάν. Δεν είναι αναπόφευκτη”. Μάλιστα, αρνητική ήταν η απάντησή του και σε επόμενη ερώτηση για ενδεχόμενη κατάρρευση της αφγανικής κυβέρνησης, καταλήγοντας πως “είναι εξαιρετικά απίθανο να καταλάβουν τη χώρα”.

Νωρίτερα, στα μέσα του περασμένου Μαρτίου, δημοσίευμα των New York Times ανέφερε ότι οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες είχαν προειδοποιήσει την κυβέρνηση Μπάιντεν ότι οι Ταλιμπάν ενδέχεται να καταλάβουν το μεγαλύτερο μέρος του Αφγανιστάν μέσα σε δύο έως τρία χρόνια (έγινε νωρίτερα από πέντε μήνες), αν οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις αποχωρήσουν από τη χώρα. Όπως ανέφερε η εφημερίδα, επικαλούμενη αξιωματούχους των ΗΠΑ, μια τέτοια κυριαρχία των Ταλιμπάν θα επέτρεπε στην Αλ Κάιντα να ανασυγκροτηθεί στο Αφγανιστάν..

Η απάντηση και τα σχόλια του Τζο Μπάιντεν εκείνες τις ημέρες, σχετικά με το αν θα τηρούσε την προθεσμία της 1ης Μαΐου για την απόσυρση των εναπομείναντων 3.500 Αμερικανών στρατιωτών ήταν “Θα φύγουμε. Το ερώτημα είναι πότε θα φύγουμε”. Να σημειωθεί πως, το δημοσίευμα των Times, ανέφερε ότι ορισμένοι Αμερικανοί αξιωματούχοι που τάσσονταν υπέρ της παραμονής Αμερικανών στρατιωτών στο Αφγανιστάν είχαν χρησιμοποιήσει έκθεση των υπηρεσιών πληροφοριών για να υποστηρίξουν ότι οι στρατιώτες πρέπει να παραμείνουν στη χώρα πέρα από τον χρονικό ορίζοντα που είχε θέσει ο Αμερικανός πρόεδρος.

Την ίδια περίοδο, οι Ταλιμπάν προειδοποίησαν ότι θα ξαναρχίσουν τις εχθροπραξίες εναντίον των ξένων δυνάμεων στο Αφγανιστάν, εάν δεν τηρηθεί η προθεσμία της 1ης Μαΐου για την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων. Οι προειδοποιήσεις των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ βγήκαν αληθινές και μάλιστα με το χείριστο σενάριο που δεν είχαν καν οι ίδιες προβλέψει: Οι Ταλιμπάν κατάφεραν να καταλάβουν τη χώρα μέσα από επιχείρηση αστραπή, διαψεύδοντας ακόμη και τις πρόσφατες εκτιμήσεις Αμερικανού αξιωματούχου Άμυνας (την περασμένη εβδομάδα) ότι θα μπορούσαν να το πετύχουν μέσα σε 90 ημέρες.

Biden's July remarks on "Taliban takeover of Afghanistan not inevitable" proven wrong only a month later as militants take control over the countryhttps://t.co/VFbnBVdhsipic.twitter.com/fxW9rJPMxY

— DAILY SABAH (@DailySabah) August 15, 2021