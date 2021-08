Καμπούλ – Ταλιμπάν τώρα: Τα συγκλονιστικά λόγια της πρώτης γυναίκας δημάρχου

Αγωνία και έντονη ανησυχία επικρατεί στο Αφγανιστάν για την τύχη των γυναικών, μετά την επάνοδο των Ταλιμπάν στην εξουσία καθώς είναι έντονος ο φόβος πως τα δικαιώματά του θα “εξανεμιστούν” υπό το νέο καθεστώς. Τα λόγια της πρώτης γυναίκας που εξελέγη δήμαρχος της Καμπούλ, απεικονίζουν την αβεβαιότητα που επικρατεί στη χώρα για τις γυναίκες και συγκλονίζουν, καθώς η ίδια αποκαλύπτει πως περιμένει απλώς οι Ταλιμπάν να την βρουν και να σκοτώσουν αυτήν και τον σύζυγό της.

Συγκεκριμένα, η 27χρονη Ζαρίφα Γκαφάρι, δήλωσε πως “κάθομαι εδώ και περιμένω να έρθουν. Δεν υπάρχει κανείς να βοηθήσει εμένα ή την οικογένειά μου. Απλώς κάθομαι και περιμένω να έρθουν για ανθρώπους σαν εμένα και να μας σκοτώσουν Δεν μπορώ να αφήσω την οικογένειά μου. Και τέλος πάντων, πού θα πήγαινα;”.

Μιλώντας στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών τη Δευτέρα, ο Γενικός Γραμματέας του Αντόνιο Γκουτέρες μετέφερε μια τρομερή εικόνα για τα γεγονότα που εξελίσσονται στη χώρα, αναφέροντας πως “λαμβάνουμε ανατριχιαστικές αναφορές για σοβαρούς περιορισμούς στα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλη τη χώρα. Με ανησυχούν ιδιαίτερα οι καταγγελίες για αυξανόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά των γυναικών και των κοριτσιών του Αφγανιστάν”.

Πολλοί φοβούνται ότι τέτοιες σκηνές θα γίνουν ο κανόνας στο Αφγανιστάν υπό τους Ταλιμπάν, γνωστούς για την ακραία μισογυνία τους, τις βάρβαρες πράξεις κατά των γυναικών και την επιβολή κανόνων που έχουν ως στόχο να περιορίσουν τις προσωπικές τους ελευθερίες.

Τις εβδομάδες πριν από την επιστροφή τους στην εξουσία, η ηγεσία των Ταλιμπάν προσπάθησε να παρουσιάσει μια πιο ήπια εικόνα σε σχέση με αυτή που είχαν επιδείξει τη τελευταία φορά που κυβέρνησαν το Αφγανιστάν μεταξύ 1996 και 2001, αλλά οι γυναίκες δυσκολεύονται να λάβουν στα σοβαρά αυτή “την απότομη στροφή” από τις σκληρές ιδεολογικές αγκυλώσεις που τους διέπουν.

Υπάρχουν ήδη τοπικές αναφορές που αναφέρουν σύμφωνα με τη Daily Mail ότι μαχητές των Ταλιμπάν πηγαίνουν από πόρτα σε πόρτα και παντρεύονται με το ζόρι κορίτσια ηλικίας μόλις 12 ετών, καθώς οι διοικητές των Τζιχαντιστών διατάζουν τους ιμάμηδες να δημιουργούν “λίστες γάμων” και να προσφέρουν κορίτσια για σεξουαλική υποτέλεια.

Τις τελευταίες 24 ώρες, εξέχουσες γυναικείες προσωπικότητες στην Καμπούλ και ακτιβίστριες για τα δικαιώματα των γυναικών στην περιοχή, εκφράζουν τον προβληματισμό τους μέσα από τα Social Media για τον νέο τρόπο ζωής που έχουν αρχίσει ήδη να επιβάλουν δια της βίας οι Ταλιμπάν. Η Αφγανή ακτιβίστρια Παστάνα Ντουράνι, δήλωσε στο BBC πως αν και οι Ταλιμπάν δεν έχουν διευκρινίσει πώς σκοπεύουν να κυβερνήσουν τώρα που βρίσκονται στην εξουσία, η ίδια δεν έχει λόγο να τους εμπιστεύεται.

“Μας αφαιρούν τα πολιτικά δικαιώματα, τα δικαιώματα μετακίνησης, τα κοινωνικά μας δικαιώματα. Αυτά λοιπόν είναι μερικά άμεσα πράγματα που γνωρίζουμε ότι πρόκειται να συμβούν ή βρίσκονται στη διαδικασία να συμβούν”, δήλωσε χαρακτηριστικά καταλήγοντας πως όσο οι Ταλιμπάν ήταν στην εξουσία, “σε ορισμένα μέρη ήταν καλά να ζεις ενώ σε άλλα απλώς σου έκοβαν το λαιμό χωρίς λόγο”.

Ο 40χρονος Μοχάμεντ που εργαζόταν στην Καμπούλ για τη βρετανική κυβέρνηση μίλησε στη Daily Mail και είπε ότι φοβάται τόσο για τον ίδιο όσο και για την γυναίκα του και τα παιδιά του. Μάλιστα οι πυροβολισμοί και οι έρευνες των Ταλιμπάν στα γειτονικά σπίτια τον έκαναν να κρυφτεί μέσα στο σπίτι του. «Οι Ταλιμπάν είναι έξω στους δρόμους, λεηλατούν σπίτια και κλέβουν τα αυτοκίνητα των γειτόνων μας. Μπορούμε να ακούσουμε πυροβολισμούς και κραυγές. Περιπολούν στα σκούτερ με τα όπλα τους και πηγαίνουν σε σπίτια», είπε.

Taliban started door to door search looking for govt officials, former police & security forces members & those who worked for foreign countries NGOs or infrastructures in Afghanistan.

At least 3 journalists' houses were searched in the last hour.

Kabul is now becoming deadly..

