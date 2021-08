Μεντβέντεφ Rogers Cup: Ο Ρώσος κατέκτησε τον 4ο τίτλο Masters της καριέρας του

Μόλις 1 ώρα και 25 λεπτά χρειάστηκε ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ για να νικήσει τον Αμερικανό Ράιλι Οπέλκα (ο οποίος απέκλεισε στον ημιτελικό τον Στέφανο Τσιτσιπά) στον μεγάλο τελικό του Rogers Cup με 2-0 σετ (6-4, 6-3) και να κατακτήσει το τρόπαιο στο τουρνουά του Καναδά που εντάσσεται στην κατηγορία ATP Masters 1000.

Ο 26χρονος Ρώσος τενίστας (και Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης) «έσωσε» και τα τέσσερα break points του Οπέλκα στον τελικό και πετυχαίνοντας ένα break στο 1ο και δύο στο 2ο σετ, έφτασε σε μία άνετη επικράτηση. Το 2019, ο Μεντβέντεφ είχε φτάσει ξανά στον τελικό του τουρνουά, αλλά είχε ηττηθεί τότε από τον Ράφα Ναδάλ.

Meddy the Master 🙌

The moment @DaniilMedwed topped Reilly Opelka for his fourth Masters 1000 title in Toronto. #NBO21 pic.twitter.com/2dudl3Grlx

