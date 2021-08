Ταλιμπάν – Αφγανιστάν τώρα: Χωρίς “αντίσταση” πέφτουν οι πόλεις, φτάνουν στην Καμπούλ

Οι Ταλιμπάν κατέλαβαν σήμερα Κυριακή το πρωί την πόλη στρατηγικής σημασίας Τζαλαλάμπαντ, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, χωρίς μάχη, θέτοντας πλέον υπό τον έλεγχό τους το τμήμα του οδικού δικτύου που συνδέει το Αφγανιστάν και το Πακιστάν, δήλωσαν αξιωματούχοι. «Δεν βρίσκονται σε εξέλιξη μάχες αυτή τη στιγμή στη Τζαλαλάμπαντ, διότι ο κυβερνήτης παραδόθηκε στους Ταλιμπάν», δήλωσε αφγανός αξιωματούχος στην πόλη, την πρωτεύουσα της επαρχίας Νανγκαρχάρ, στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς. Η παράδοση «ήταν ο μοναδικός τρόπος για να σωθούν οι ζωές αμάχων», πρόσθεσε.Δυτικός αξιωματούχος επιβεβαίωσε την πτώση της πόλης. Με την κατάληψη της Τζαλαλάμπαντ από τους ισλαμιστές αντάρτες, πλέον στα χέρια των κυβερνητικών δυνάμεων δεν απομένει πλέον καμία άλλη μεγάλη πόλη παρά μόνο η πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, η Καμπούλ.

«Ξυπνήσαμε το πρωί με τα λάβαρα των Ταλιμπάν παντού στην πόλη. Έχουν μπει στην πόλη. Μπήκαν χωρίς μάχη», επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Άχμαντ Ουάλι, κάτοικος της Τζαλαλάμπαντ. Σύμφωνα με άλλον κάτοικο, οι ισλαμιστές μαχητές μπήκαν στην πόλη στις 06:00 (τοπική ώρα· 04:30 ώρα Ελλάδας).

Οι Ταλιμπάν ανακοίνωσαν πως πήραν την πόλη

«Πριν από μερικές στιγμές, οι μουτζαχεντίν μπήκαν στην Τζαλαλάμπαντ (…). Όλες οι ζώνες (της) είναι πλέον υπό τον έλεγχό τους», ανέφερε ο Ζαμπιουλά Μουτζάχιντ, εκπρόσωπος των ανταρτών. Πέρα από την Καμπούλ μόνο λιγοστές μικρές πόλεις παραμένουν ακόμη υπό κυβερνητικό έλεγχο. Αλλά είναι διεσπαρμένες και απομονωμένες και οι περισσότερες δεν έχουν μεγάλη στρατηγική αξία.

Μέσα σε λιγότερες από δέκα μέρες, οι Ταλιμπάν έχουν πάρει τον έλεγχο του μεγαλύτερου μέρους του Αφγανιστάν και πλέον οδεύουν να φθάσουν προ των πυλών της Καμπούλ, που έχουν περικυκλώσει από όλες τις πλευρές. Το βράδυ χθες Σάββατο οι αντάρτες ανακοίνωσαν πως πήραν και τη Μαζάρ-ι-Σαρίφ, την τέταρτη μεγαλύτερη αφγανική πόλη, το μεγαλύτερο αστικό κέντρο του βορρά.

Fall of #Jalalabad, the capital of Nangarhar province and the 6th largest city of Afghanistan, this morning. Torkham border crossing point and International highway took over by the #Taliban. pic.twitter.com/gMfdrEG9c3 — Atiq Ur Rehman Sial (@AtiqSial) August 15, 2021

Ολομέτωπη επίθεση

Οι Ταλιμπάν εξαπέλυσαν την ολομέτωπη επίθεσή τους τον Μάιο, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν επιβεβαίωσε την έναρξη της διαδικασίας αποχώρησης των τελευταίων ξένων στρατευμάτων που απέμεναν στη χώρα, 20 χρόνια μετά την επέμβαση του διεθνούς συνασπισμού υπό τις ΗΠΑ που ανέτρεψε το καθεστώς των ισλαμιστών εξαιτίας της άρνησής του να παραδώσει τον Οσάμα μπιν Λάντεν, τον ηγέτη της Αλ Κάιντα. Η αποχώρηση αναμένεται να έχει αποπερατωθεί την 31η Αυγούστου.

Αρχικά κατέλαβαν, συναντώντας ασθενική αντίσταση, αχανείς εκτάσεις στις επαρχίες, κατόπιν στράφηκαν εναντίον μεγάλων αστικών κέντρων, περικυκλώνοντας επαρχιακές πρωτεύουσες. Η προέλασή τους επιταχύνθηκε με δραματικό τρόπο τις τελευταίες ημέρες, προς κατάπληξη πολλών. Οι πόλεις πέφτουν στα χέρια τους η μια μετά την άλλη, συχνά εύκολα.

Scene of The Afghanistan–Uzbekistan Friendship Bridge, choked by fleeing forced of Warlords, and Ghani. Uzbekistan has closed the border gates, hence this traffic jam. pic.twitter.com/JcqISxCRsx — Mortimer Durand (@ChinaPakAF) August 14, 2021

Εγκαταλείπουν το Αφγανιστάν

Με την κατάληψη της Τζαλαλάμπαντ από τους ισλαμιστές αντάρτες, πλέον στα χέρια των κυβερνητικών δυνάμεων δεν απομένει πλέον καμία άλλη μεγάλη πόλη παρά μόνο η πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, η Καμπούλ. «Οι Ταλιμπάν παρελαύνουν πάνω στα οχήματα και τις μοτοσικλέτες τους, πυροβολώντας στον αέρα για να γιορτάσουν”, δήλωσε ο Ατικουλάχ Γαγιόρ, που μένει κοντά στο διάσημο μπλε τζαμί της Μαζάρ-ι-Σαρίφ, διευκρινίζοντας ότι οι αφγανικές δυνάμεις αποχωρούσαν από την πόλη.

🇦🇫 · #Afganistan situation report

02.35 Central European Summer Time The blackout in the city of #Kabul is widespread, the first armed clashes are reported in the streets of the city. The fall of Kabul has gone from being a matter of months, to perhaps hours. pic.twitter.com/VudJsYat83 — Hasaan Mustafa Malik (@HasaanMustafaM1) August 15, 2021

Η επέλαση των Ταλιμπάν έχει τρομοκρατήσει τον κόσμο στην πρωτεύουσα, την Καμπούλ και χιλιάδες βλέποντας τους Ταλιμπάν να βρίσκονται ένα βήμα πριν την πόλη σπεύδουν να την εγκαταλείψουν. Χάος επικρατεί στον δρόμο προς το διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας του Αφγανιστάν, ενώ τεράστιες ουρές ανθρώπων σχηματίζονται έξω από το μοναδικό γραφείο έκδοσης διαβατηρίων της πρωτεύουσας, σε μία απεγνωσμένη προσπάθεια να αποκτήσουν ταξιδιωτικά έγγραφα.

Αγωνία και στις ΗΠΑ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες άρχισαν να απομακρύνουν διπλωμάτες από την πρεσβεία τους στην Καμπούλ, δήλωσαν σήμερα δύο αξιωματούχοι των ΗΠΑ στο Reuters. “Έχουμε μια μικρή ομάδα ανθρώπων που φεύγει τώρα καθώς μιλάμε, η πλειονότητα του προσωπικού είναι έτοιμη να φύγει… η πρεσβεία εξακολουθεί να λειτουργεί”, δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Αναμενόταν πως η εκκένωση των περισσότερων διπλωματών θα ξεκινούσε σήμερα, καθώς οι Ταλιμπάν συνεχίζουν την προέλασή τους που έχει φέρει την ισλαμική οργάνωση στα πρόθυρα της Καμπούλ μέσα σε μερικές ημέρες. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, ανακοίνωσε πως οι αμερικανικές δυνάμεις που θα αναπτυχθούν στο Αφγανιστούν θα ενισχυθούν, ήδη 5000 στρατιώτες ετοιμάζονται για την Καμπούλ. Επιπλέον, απείλησε ότι σε περίπτωση που υπάρξει κάποιο πλήγμα σε αμερικανικά συμφέροντα θα υπάρξει ισχυρή και αποφασιστική στρατιωτική επέμβαση.

Πρόεδρος Ασραφ Γάνι: Στόχος η αποτροπή περαιτέρω αστάθειας

Ο πρόεδρος του Αφγανιστάν Άσραφ Γάνι δήλωσε ότι βρίσκεται σε επείγουσες διαβουλεύσεις με τοπικούς ηγέτες και διεθνούς εταίρους σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα, καθώς οι Ταλιμπάν συνεχίζουν την προέλασή τους. «Ως πρόεδρός σας, εστιάζομαι στο να αποτρέψω το ενδεχόμενο περαιτέρω αστάθειας, βίας και εκτοπισμού του λαού μου», είπε ο Γάνι κατά τη διάρκεια μιας σύντομης τηλεοπτικής παρέμβασης. «Η εκ νέου κινητοποίηση των δυνάμεών μας ασφαλείας και άμυνας αποτελεί την κύρια προτεραιότητά μας και σοβαρά μέτρα λαμβάνονται με αυτόν τον σκοπό», τόνισε ο Γάνι. Ο ίδιος δεν έκανε καμία αναφορά σε μια πιθανή παραίτηση, την οποία ζητούν ορισμένοι.

Η στρατιωτική κατάσταση είναι κρίσιμη στο Αφγανιστάν. Σε λίγο παραπάνω από μία εβδομάδα, οι Ταλιμπάν πήραν τον έλεγχο σχεδόν ολόκληρου του βόρειου, του δυτικού και του νότιου τμήματος της χώρας και έχουν πλησιάσει την Καμπούλ, απέχοντας περίπου 50 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα. «Δεν θα επιτρέψω ο πόλεμος που επιβάλλεται στον λαό να προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων αθώων ανθρώπων, την εξαφάνιση των επιτευγμάτων των τελευταίων 20 ετών, την καταστροφή των κρατικών υποδομών και τη συνέχιση της αστάθειας”».

Ιταλία: Ετοιμη να απομακρύνει τους διπλωμάτες και υπηκόους

Η Ιταλία είναι έτοιμη να απομακρύνει «γρήγορα» τους διπλωμάτες και υπηκόους της από την Καμπούλ, την οποία πολιορκούν οι Ταλιμπάν, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας Λουίτζι Ντι Μάιο, σε μια συνέντευξη που δημοσιεύτηκε σήμερα στην εφημερίδα Il Corriere della Sera. «Προετοιμαζόμαστε για κάθε ενδεχόμενο, περιλαμβανομένου εκείνου της εκκένωσης. Πρέπει να σκεφτούμε την ασφάλεια του προσωπικού της πρεσβείας μας και των συμπατριωτών μας. Εάν αυτό κριθεί αναγκαίο (…) θα τους επαναπατρίσουμε όλους με ασφάλεια στην Ιταλία γρήγορα», διαβεβαίωσε.

«Στην περίπτωση εκκένωσης, η πρεσβεία θα παραμείνει λειτουργική από τη Ρώμη και οι πόροι που προορίζονται για τη στήριξη των αφγανικών δυνάμεων ασφαλείας θα μπορούν να μεταφερθούν για την προστασία των συνεργατών των διπλωματικών, στρατιωτικών και πολιτικών υπηρεσιών μας», διευκρίνισε ο Ιταλός ΥΠΕΞ.

Η Γερμανία στέλνει αποστολή εκκένωσης

Ο στρατός της Γερμανίας ετοιμάζεται για αποστολή εκκένωσης γερμανών διπλωματών και πολιτών καθώς και αφγανών συνεργατών και υπαλλήλων από το Αφγανιστάν υπό αυστηρή φρούρηση, ενημέρωσαν στρατιωτικές πηγές το Γερμανικό Πρακτορείο χθες Σάββατο. Το μέτρο που θα δίνει την εξουσιοδότηση στον Μπούντεσβερ, τον ομοσπονδιακό γερμανικό στρατό, ώστε να αναπτύξει μέλη της δύναμης ταχείας αντίδρασης μέσα σε μια εβδομάδα, λέγεται πως καταρτίζεται με ταχύ ρυθμό στο κοινοβούλιο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Οι πηγές του dpa εξήγησαν ότι ελάχιστες αμφιβολίες υπάρχουν μεταξύ των μελών της Μπούντεσταγκ πως η αποστολή αυτή θα είναι απαραίτητη. Στο Αφγανιστάν βρίσκονται επί του παρόντος πάνω από 100 Γερμανοί πολίτες, συμπεριλαμβανομένων διπλωματών και υπαλλήλων στην πρεσβεία στην Καμπούλ, καθώς και ειδικών που εργάζονται σε υπουργεία και οργανισμούς.

Αφγανοί που εργάζονται για τη γερμανική κυβέρνηση θα απομακρυνθούν επίσης εσπευσμένα, αν και ο ακριβής αριθμός τους δεν είναι σαφής. Μόνο το υπουργείο Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης της Γερμανίας απασχολεί πάνω από 1.000 Αφγανούς.

🔴Afganistan situation report

0.08 Central European Summer Time#Helicopters fly over the #Kabul sky. The power outages are located less than 6 km from the Presidential Palace pic.twitter.com/P8LLLQxCG9 — Gabriel Hébert-Røuillier (@Gab_H_R) August 14, 2021