Αϊτή σεισμός – νεκροί: Θρήνος και σοκ στη χώρα, εκατοντάδες τα θύματα

Ο σεισμός 7,2 βαθμών ο οποίος έπληξε το νοτιοδυτικό τμήμα της Αϊτής το πρωί του Σαββάτου στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 304 ανθρώπους, ανακοίνωσε ο διευθυντής της Πολιτικής Προστασίας, ο Τζέρι Τσάντλερ. Ο προηγούμενος απολογισμός των αρχών έκανε λόγο για 227 νεκρούς. Πάντα σύμφωνα με την αϊτινή Πολιτική Προστασία, άλλοι τουλάχιστον 1.800 άνθρωποι υπέστησαν τραυματισμούς εξαιτίας του σεισμού.

A 7.2 earthquake in Haiti this morning.

No tsunami warning issued. However… There is a small possibility of tsunami waves along coasts located nearest the epicenter. #Haiti #earthquake

pic.twitter.com/0FwyFdhcqA — ∼Marietta (@ThisIsMarietta) August 14, 2021

«Οι πρώτες επιχειρήσεις, που διεξήχθησαν τόσο από τους επαγγελματίες διασώστες όσο και από μέλη του πληθυσμού, επέτρεψαν να ανασυρθούν πολλοί άνθρωποι από τα ερείπια. Τα νοσοκομεία συνεχίζουν να δέχονται τραυματίες», πρόσθεσε η υπηρεσία πολιτικής προστασίας.

#Mundo El terremoto de 7.2 registrado hoy en #Haití, dejó como saldo 29 muertos, hasta el momento, y varios derrumbes de edificios. El país aún no se recupera del devastador sismo del 2010. 📷@JCOMHaití @Webcamsdemexico Los detalles: https://t.co/rdg3vZcjE4 pic.twitter.com/zxnVngDAn1 — 📻 Radio Fórmula QR 📻 (@RFQR) August 14, 2021

Ο πρωθυπουργός της Αϊτής Αριέλ Ανρί κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για έναν μήνα μετά τον σεισμό των 7,2 βαθμών που συγκλόνισε τη χώρα το πρωί, με εστιακό βάθος μόλις 10 χιλιόμετρα.

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εξέφρασε χθες Σάββατο τη «λύπη» του και υποσχέθηκε πως οι ΗΠΑ θα προσφέρουν βοήθεια στην Αϊτή μετά τον φονικό σεισμό των 7,2 Ρίχτερ. «Μου προκάλεσε λύπη ο καταστροφικός σεισμός», ανέφερε ο Τζο Μπάιντεν σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του Λευκού Οίκου, υπογραμμίζοντας ότι θα υπάρξει «άμεση ανταπόκριση» από πλευράς της κυβέρνησης των ΗΠΑ, για να «αποτιμηθούν οι ζημιές» και να «προσφερθεί βοήθεια» στους πληγέντες και στις αρχές στο Πορτ-ο-Πρενς.

Αμέσως μετά τον σεισμό ακολούθησε μετασεισμός μεγέθους 5,9 βαθμών.

Ο σεισμός έγινε αισθητός στην Καραϊβική, ενώ κάτοικοι άρχισαν να τρέχουν μακριά από τα σπίτια τους με τον φόβο ότι κτίρια πιθανόν θα κατέρρεαν. Ο σεισμός των 7,2 βαθμών είχε επίκεντρο 8 χιλιόμετρα από τη πόλη Πετί Τρου ντε Νιπ, σε απόσταση περίπου 150 χιλιομέτρων δυτικά της πρωτεύουσας Πορτ ο Πρενς και εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο.

Earthquake in Haiti 🇭🇹 People in Haiti need so much help right now pic.twitter.com/xlGBEYJsRv — voodoo priestess rose (@priestessrls) August 14, 2021

Η φτωχότερη χώρα της αμερικανικής ηπείρου έχει ακόμη ζωντανές τις μνήμες από τον σεισμό της 12ης Ιανουαρίου του 2010, που κατέστρεψε την πρωτεύουσα και άλλες επαρχιακές πόλεις. Περίπου 300.000 άνθρωποι είχαν σκοτωθεί.«Όλοι έχουν πραγματικά φοβηθεί. Έχουν περάσει χρόνια από τότε που είχαμε έναν τόσο μεγάλο σεισμό», δήλωσε ο Ντάνιελ Ρος, ένας κάτοικος του Γκουαντανάμο στην Κούβα, προσθέτοντας πως το σπίτι του έμεινε ακέραιο, όμως τα έπιπλα ταρακουνήθηκαν.