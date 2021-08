Αϊτή σεισμός – νεκροί: Σοκαριστικός ο απολογισμός, εικόνες διάλυσης στη χώρα

Ο απολογισμός των θυμάτων από τον σεισμό των 7,2 βαθμών που έπληξε χθες την Αϊτή αυξήθηκε στους 724 νεκρούς, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η πολιτική προστασία της χώρας. Περισσότεροι από 2.800 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με την ίδια πηγή. «Ο απολογισμός της σεισμικής δόνησης αυξήθηκε σήμερα 15 Αυγούστου σε 724 νεκρούς: 500 στο νότιο τμήμα, 100 στο Γκραν Ανς, 122 στη Νιπς και 2 στο βορειοδυτικό τμήμα», διευκρινίζεται στο δελτίο τύπου.

#BREAKING Toll from massive Haiti earthquake jumps to 724 people dead: govt pic.twitter.com/sTMfJmnQbV — AFP News Agency (@AFP) August 15, 2021

Οι εικόνες που μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορεία είναι συγκλονιστικές:

A 7.2-magnitude quake struck Haiti, killing hundreds and injuring many more. Hundreds of homes were flattened in the Caribbean country, which is still clawing its way back from a major temblor 11 years ago https://t.co/SMIURCYsZY pic.twitter.com/qqtP0rULp4 — Reuters (@Reuters) August 15, 2021

Αμέσως μετά τον σεισμό:

Prayers for the people of #Haiti, who just endured a 7.2 earthquake.🙏🏼#haitiearthquake pic.twitter.com/CUr3x4rVTZ — Dena Grayson, MD, PhD (@DrDenaGrayson) August 14, 2021

Η στιγμή του ισχυρότατου σεισμού:

Εικόνες διάλυσης μετά τον σεισμό:

Αϊτή σεισμός – Λέκκας: Ενεργοποιήθηκε και πάλι το ρήγμα του 2010

«Έντεκα χρόνια μετά το σεισμό μεγέθους 7,2 Ρίχτερ που είχε ως αποτέλεσμα 300.000 και πλέον θανάτους το ρήγμα Enriquillo-Plantain Garden ενεργοποιήθηκε και πάλι σήμερα με ένα σεισμό της τάξης επίσης των 7,2 Ρίχτερ». Αυτό αναφέρει, μεταξύ άλλων, σε ανακοίνωσή του ο καθηγητής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, Ευθύμιος Λέκκας, αναφερόμενος στο φονικό σεισμό που σημειώθηκε σήμερα στην Αϊτή.

A 7.2 magnitude earthquake hit Haiti yesterday morning. According to the civil protection agency, 227 people have been reported killed and hundreds injured and missing. Our thoughts and prayers are with the people of Haiti during this time. 🙏🏽 pic.twitter.com/mvQiJkOXui — MEFeater Magazine (@mefeater) August 15, 2021

«Το επίκεντρο του σεισμού του 2010 εντοπιζόταν στα 40 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας Port-au-Price, ενώ το επίκεντρο της σημερινής δόνησης εντοπίζεται περίπου στα 100 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας», σημειώνει και προσθέτει: «Από την επιτόπια έρευνα που διεξάγαμε το 2010 με τον καθηγητή Παναγιώτη Καρύδη διαπιστώσαμε ότι πρόκειται για ρήγμα οριζόντιας ολίσθησης αριστερόστροφο, καθώς και ότι οι μεγάλες καταστροφές οφείλονται στην εγγύτητα της ρηξιγενούς ζώνης με τις υποδομές, στην άθλια κατάσταση των κατασκευών, στο έδαφος θεμελίωσης, το οποίο παρουσιάζει χαρακτηριστικά που ευνοούν έντονα φαινόμενα ρευστοποίησης. Ταυτόχρονα καταγράφηκαν εκτεταμένες κατολισθήσεις και μεταθέσεις ακτογραμμών, ενώ σήμερα την εικόνα της καταστροφής συμπληρώνουν κύματα τσουνάμι».

#Haiti’s 7.2 earthquake left more than 300 dead, some missing and extremely devastating damages. pic.twitter.com/fKzVgtK0ZJ — BeeNewsDaily Blog (@BeenewsdailyB) August 15, 2021

Για την ερευνητική αποστολή του 2010 οι καθηγητές Παναγιώτης Καρύδης και Ευθύμης Λέκκας δηλώνουν: «Πρόκειται ίσως για την πιο επώδυνη εμπειρία αποστολής σε σεισμό, δεδομένου ότι πέραν των τεράστιων καταστροφών, προκλήθηκε κατάρρευση όλων των δομών με συνέπεια εκτεταμένες λεηλασίες, έως και δολοφονίες, σε ένα τοπίο όπου κάθε παρέμβαση από τρίτες χώρες κρίθηκε επικίνδυνη».