Αφγανιστάν: Εκκενώνουν τις πρεσβείες Ευρωπαίοι και Αμερικανοί

Παρά τις δεσμεύσεις των Ταλιμπάν για διασφάλιση της τάξης και ειρηνική μετάβαση της εξουσίας, πληροφορίες αναφέρουν ότι περισσότεροι από 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα σε αψιμαχίες στα περίχωρα της Καμπούλ κατά την είσοδο στοιχείων των Ταλιμπάν στην αφγανική πρωτεύουσα. Οι πληροφορίες δόθηκαν από νοσοκομείο μέσω ανάρτησης στο twitter. «Οι περισσότεροι (άνθρωποι που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο) ήρθαν από μάχες στην περιοχή Καραμπάγ», διευκρινίζεται χωρίς να δίδονται περισσότερες πληροφορίες για τις συγκρούσεις. Στην ανακοίνωση δεν υπάρχει αναφορά για θανάτους. Την ίδια ώρα η πρεσβεία των ΗΠΑ, μεταδίδει ότι έχει ξεσπάσει φωτιά στο αεροδρόμιο της Καμπούλ και παράλληλα καλούν τους Αμερικανούς πολίτες, καθώς η κατάσταση αλλάζει επικίνδυνα, να βρούν ένα ασφαλές σημείο.

Από την άλλη, αξιωματούχοι της καταρρέουσαν κυβέρνησης αναφέρουν ότι ο πρόεδρος Ασράφ Γάνι έχει ήδη εγκαταλείψει τη χώρα και έχει μεταβεί στο γειτονικό Τατζικιστάν. Το ίδιο τονίζεται και για τον αντιπρόεδρο Αμρουλάχ Σάλεχ. Οι πληροφορίες επιβεβαιώνονται και από το γεγονός ότι μαχητές Ταλιμπάν έχουν ήδη εισβάλει και λεηλατούν το Προεδρικό Μέγαρο. Ο πρόεδρος Γάνι ζήτησε -πριν αποχωρήσει- από τις δυνάμεις ασφαλείας να εγγυηθούν την «ασφάλεια όλων των πολιτών» διασφαλίζοντας τη δημόσια τάξη στην Καμπούλ. «Έδωσα εντολή στις δυνάμεις ασφαλείας (…) να εγγυηθούν την ασφάλεια όλων των συμπολιτών μας. Αποτελεί ευθύνη μας και θα το κάνουμε με την καλύτερο δυνατό τρόπο. Οποιοσδήποτε σκεφθεί να προκαλέσει χάος ή να λεηλατήσει θα αντιμετωπιστεί με βία», δήλωσε ο επικεφαλής του αφγανικού κράτους, σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα που εστάλη στον Τύπο.

