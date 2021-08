Εμπαπέ μεταγραφή Ρεάλ: Ετοιμάζεται να του δώσει μέχρι και 150 εκατ. ευρώ

Ο Λιονέλ Μέσι είναι εδώ και λίγες ημέρες παίκτης της Παρί Σεν Ζερμέν, ωστόσο ενδέχεται να μην είναι για πολύ ακόμη ποδοσφαιριστής των Παριζιάνων ο Κιλιάν Εμπαπέ. Ο γάλλος άσος δεν έχει αποδεχτεί ακόμη την πρόταση ανανέωσης της ομάδας, και τα σενάρια γύρω από το όνομά του δίνουν και παίρνουν.

Η επιθυμία του άλλωστε να παίξει στη Ρεάλ Μαδρίτης είναι γνωστή, και σύμφωνα με την Parisien οι Μερένγκες αναμένεται να καταθέσουν πρόταση ύψους 117 εκατ. για να τον αποκτήσουν από φέτος και να μην περιμένουν ακόμη ένα χρόνο για να μείνει ελεύθερος.

Kylian Mbappe gets his first goal of the season ✨ pic.twitter.com/AJuYjv0Oxb

— B/R Football (@brfootball) August 14, 2021