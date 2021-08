Τσιτσιπάς Rogers Cup: Τεράστια νίκη απέναντι στον Κάσπερ Ρουντ με 2-0

Εξαιρετικός ο Στέφανος Τσιτσιπάς, επιβλήθηκε με 2-0 σετ (6-1, 6-4) του Κάσπερ Ρουντ και προκρίθηκε στους 4 του Rogers Cup του Τορόντο, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ράιλι Οπέλκα.

Μέσα σε 24′, ο Στεφ κατάφερε να πάρει το πρώτο σετ. Με 3,8 χτυπήματα και 5,1” κατά μ.ο. ανά πόντο, εμμένοντας στην τακτική του να ανεβαίνει στο φιλέ μετά το δικό του σερβίς, ο Τσιτσιπάς έκανε ό,τι ήθελε τον Νορβηγό και χάρη στα δύο break έκανε δια περιπάτου το 1-0.

Stef-tacular 🙌

A surging @steftsitsipas tops Casper Ruud 6-1 6-4 to reach the last four in Toronto.#NBO21 pic.twitter.com/udUhl9Zxms

— Tennis TV (@TennisTV) August 13, 2021